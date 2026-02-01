¿Energía estancada o en equilibrio? El test de las 5 preguntas para descubrir cómo está tu karma

1 de febrero de 2026 Inicio
Salud, abundancia y relaciones: una guía para entender si estás fluyendo con tu propósito o si llegó el momento de enfrentar la "noche oscura del alma" para despertar.

Claudio María Domínguez
Claudio María Domínguez
Primera pregunta kármica: ¿Cómo está tu salud? Según la edad cronológica, biológica que tengas. ¿Estás más sano que enfermo? ¿Descuidaste la alimentación? ¿Vivís con constante estrés? ¿Estás autodestruyendo al cuerpo con adicciones o lo amas tanto por permitirte experimentar esta vida, que lo cuidas?

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.
Segunda pregunta kármica: ¿Cómo estás en cuanto a abundancia en todas las áreas de tu vida? ¿Estás carente y necesitado o tenés lo necesario para vivir confortablemente? ¿Te sobra o te falta?

¿Sentís que no tenés lo que requerirías para una calidad digna de vida? Cuando creés en vos, la abundancia comienza a fluir. ¿En qué punto no te conectás con tu verdadera abundancia? ¿Sentís que merecés recibir? ¿Realizás acciones que te mueven hacia alcanzar tus objetivos?

Tercera pregunta kármica: ¿cómo estás en tus relaciones afectivas? ¿Tenés relaciones sanas o enfermas? ¿Tenés tensión con las relaciones más cercanas o por el contrario, son distendidas, cálidas y enriquecedoras? Con la gente clave de tu vida, ¿estás en armonía o en conflicto?

Una relación sana es cuando fluís en estado de tranquilidad y se potencian a ser mejores personas cada día. Expresan su amor de manera incondicional y no procuran daño al otro. La relación enferma está en continuo conflicto, queriendo sacar provecho de la relación. La persona quiere caprichosamente controlar al otro como si fuera su posesión y desea que le sirvan sin importar el bien mayor de ambos, solo le importa el bienestar propio, el de su ego. Se apega, se aferra y no quiere soltar porque el otro representa una ilusoria completitud del vacío interno.

Cuarta pregunta kármica: ¿cómo estás de tus endorfinas? Las endorfinas son las hormonas de la felicidad. ¿Cómo generás estas hormonas que tanto benefician a la salud? Realizando actividades que te den placer, que te eleven en dicha y te hagan sentir que el tiempo se detuvo. El arte te ayuda a potenciar este estado interno.

Si no te conectás con el placer de vivir, todo tu sistema te va a expresar su frustración, desazón, y angustia. ¿Estás haciendo cosas que te dan placer? Leer, cantar, caminar, meditar, hacer yoga, bailar, pintar, etc. ¿Estás riendo mucho y disfrutando o padeciendo tu paso por el planeta?

¿Las horas de tu trabajo, son un deleite o por el contrario? Si la respuesta es no, te pregunto: ¿Qué es lo que te hubiera gustado hacer hasta ahora que no te atreviste? Generá ideas que te animen. Cambia el ámbito. ¿Qué talento aún no te animaste a explorar? ¿Qué es lo que te tiene frustrado por no estar desarrollándolo hasta ahora?

Quinta pregunta kármica: ¿Cómo estás de tu conexión espiritual? Es decir, ¿Te interesa captar las grandes preguntas de la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto me va a durar el cuerpo? y ¿soy sólo un cuerpo o mucho más?

Cuando este cuerpo se enferme o esté en el último tiempo de vida corporal, ¿me siento fuerte de enfrentar ese momento? ¿Confío en que soy más que lo que creí que era? ¿conozco mi alma, mi esencia, aquello que no cambia?

El cuerpo cambia, todo pasa, pero lo que nunca muere es nuestra esencia fundamental, que es eterna y siempre completa. ¿Estás amando lo suficiente o estás pidiendo a gritos que te amen, mendigando afuera lo que aún no te animaste a generar internamente?

Para que el despertar surja, tiene que surgir la noche oscura del alma, que es ese momento en que el mundo exterior ya no nos satisface más y necesitamos llenar el vacío que nada nunca pudo completar. Todo lo que antes te deslumbraba: reuniones, vacaciones, relaciones de pareja, salidas, ya no te llena, ahí sucede el despertar. La búsqueda de un sentido más profundo y trascendente de la vida. Generalmente, cuando nos enfrentamos a la muerte, recibimos ese cachetazo divino para que volvamos a vivir con sentido una vida que se llame vida.

