Younger volvió a ser tendencia en Netflix con su nueva temporada: de qué se trata la serie centrada en las mujeres

Una nueva entrega de esta popular producción estadounidense llegó a la gran N roja y ganó la atención de un montón de televidentes.

Actualmente, llegó a la gran N roja una nueva producción estadounidense, se trata de la séptima temporada de Younger, estrenada en 2015. Una serie atrapante, que mezcla comedia y drama, un entretenimiento garantizado que no te podés perder este mes de enero. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia inmediatamente. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este 2026.

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
Sinopsis de Younger, la serie que tiene nueva temporada en Netflix

Liza (Sutton Foster) es una madre de 40 años recientemente divorciada que intenta conseguir un puesto de trabajo, lo que resulta difícil para una mujer de su edad. Después de un cumplido de Josh (Nico Tortorella), un hombre mucho más joven, decide hacerse un cambio de imagen con el fin de parecerse a cuando tenía veinte años. Se convierte en asistente de Diana en una empresa editorial, donde se hace amiga de Kelsey (Hilary Duff), una compañera de trabajo.

Younger es una serie de televisión de comedia dramática estadounidense basada en la novela de Pamela Redmond Satran del mismo nombre. La estrella de la serie es Sutton Tortorella, interpretado por Liza Miller, como así también se destaca la famosa actriz Hilary. El proyecto fue creada y producida por Darren Star. Patricia Field es la encargada del vestuario. La primera temporada consta de 12 episodios y tuvo su primera emisión el 31 de marzo de 2015.

Tráiler de Younger

Embed - YOUNGER Temporada 7 Trailer SUBTITULADO [HD] Hilary Duff

Reparto de Younger

  • Miriam Shor como Diana Trout
  • Sutton Foster como Liza Miller
  • Nico Tortorella como Josh
  • Peter Hermann como Charles Brooks
  • Hilary Duff como Kelsey Peters
  • Debi Mazar como Maggie
  • Molly Kate Bernard como Lauren Heller
  • Phoebe Dynevor como Clare
