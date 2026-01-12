Esta comedia sobre hombres que están llegando a sus 40 años tiene nueva temporada en Netflix y es furor: como encontrarla Con capítulos cortos, ritmo ágil y diálogos filosos, la producción volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. + Seguir en







El catálogo de Netflix volvió a apostar por una comedia que supo conquistar al público con humor directo y situaciones tan incómodas como reconocibles. En los últimos días, una serie que gira en torno a un grupo de hombres que atraviesan la crisis de los 40 años estrenó nueva temporada y rápidamente se ubicó entre lo más visto de la plataforma.

La historia pone el foco en los cambios culturales, las nuevas formas de vincularse y el desconcierto de quienes sienten que el mundo avanzó más rápido de lo que podían seguir. Entre enredos sentimentales, conflictos laborales y cuestionamientos personales, Machos Alfa combina comedia con una dosis de sátira social.

Sinopsis de Machos Alfa, la serie que tiene nueva temporada en Netflix Serie Machos Alfa La historia retoma exactamente desde el punto en que había quedado la temporada anterior. Los protagonistas, después de atravesar separaciones y nuevas experiencias como padres, deciden mudarse juntos y compartir un departamento para sobrellevar en grupo la famosa crisis de los 40.

Esa convivencia, lejos de ser simple, abre la puerta a tensiones constantes, vínculos sentimentales poco definidos, esquemas de coparentalidad y situaciones familiares tan caóticas como divertidas.

Tráiler de Machos Alfa Embed - Machos Alfa 4 | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Machos Alfa Gorka Otxoa como Santiago "Santi" Peralta.

Fele Martínez como Luis Bravo.

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto.

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís.

Paula Gallego como Alejandra "Álex" Peralta Martínez.

Raquel Guerrero como Esther Alonso.

María Hervás como Daniela Galván.

Kira Miró como Luz Ferreiro.