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Horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 31 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La Luna en tu signo te enciende las ganas de arrancar con todo el lunes, pero cuidado, lo importante es sostener después de empezar. En lo económico, pensá en proyectos que puedan crecer a largo plazo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La paciencia hoy es tu mejor aliada, algo puede demorarse más de lo esperado y no vale la pena empujar. Mejor enfocarte en lo que sí depende de vos. En las finanzas, no te apures, lo que se cocina lento suele rendir más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las ideas fluyen y aparece una oportunidad para poner algo en marcha este lunes. No te quedes solo en el entusiasmo inicial, elegí qué vale la pena desarrollar. En lo financiero, una decisión clara puede abrirte nuevas puertas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy podés expresar con más claridad lo que venías sintiendo. El día acompaña los movimientos concretos, sobre todo si dejás de esperar el momento perfecto. En cuanto a tu bolsillo, animarte a dar un paso puede ordenar tus cuentas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El lunes mezcla tu entusiasmo con la necesidad de medir consecuencias. No se trata de apagar tu fuego, sino de darle dirección. En lo económico, invertir con cabeza puede potenciar tu brillo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu capacidad de ordenar y encontrar soluciones prácticas está a full. Una idea puede volverse acción si dejás de darle tantas vueltas. En finanzas, simplificar puede ser la clave para ahorrar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El lunes te pide firmeza: si venías dando vueltas, es momento de definir. En lo económico, sostener una decisión clara puede darte estabilidad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tenés energía para actuar, pero conviene elegir bien dónde invertirla. Si encarás de frente, avanzás más rápido. En cuanto a tus finanzas, evitar vueltas innecesarias te ahorra recursos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las ganas de avanzar vuelven, pero el día pide compromiso más allá del impulso inicial. Elegí lo que todavía te entusiasme mañana. En lo financiero, apostar a lo que te motiva puede ser rentable.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El lunes trae una prueba de paciencia: algo necesita tiempo o una segunda instancia. No lo tomes como retroceso. En economía, esperar el momento justo puede darte mejores resultados.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Una idea finalmente encuentra forma concreta. El día favorece tomar la iniciativa, sin querer resolver todo de golpe. En finanzas, un paso claro hoy puede ordenar tu panorama.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una idea se aclara y te da ganas de actuar. El clima favorece acciones simples y directas, sin plan perfecto. En lo financiero, lo pequeño y concreto suma más de lo que pensás.

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