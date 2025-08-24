24 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, Desempleo, Embarazo y Pago Único, este lunes 25 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 25 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Desempleo Plan 1, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este lunes 25 de agosto con DNI finalizado en 2 y 3.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes 25 de agosto con DNI culminado en 9.

Desempleo: Plan 1

El Plan 1 de la prestación por desempleo corresponde a todos los documentos terminados en 2 y 3 para este lunes 25 de agosto.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

