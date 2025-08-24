Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, Desempleo, Embarazo y Pago Único, este lunes 25 de agosto

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 25 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Desempleo Plan 1, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este lunes 25 de agosto con DNI finalizado en 2 y 3.

ANSES: Asignación por Embarazo Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes 25 de agosto con DNI culminado en 9.

Desempleo: Plan 1 El Plan 1 de la prestación por desempleo corresponde a todos los documentos terminados en 2 y 3 para este lunes 25 de agosto.

ANSES: Asignaciones de pago único Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.