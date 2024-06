Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Embarazo, este miércoles 19 de junio

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 19 de junio de 2024 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.