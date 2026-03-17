Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Familiares de PNC, este miércoles 18 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 18 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este miércoles 18 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 7, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles 18 de marzo con DNI terminado en 7.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este miércoles 18 de marzo con los documentos terminados en 6.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Prenatal y por Maternidad podrán cobrar este miércoles 18 de marzo con los documentos terminados en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sin importar la finalización de DNI, cobrarán hasta el 10 de abril por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.

