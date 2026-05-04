4 de mayo de 2026 Inicio
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Polémica y escándalo en Panamá: un jugador denunció a su arquero por arreglos de resultados

En un partido que estaba empatado 2 a 2, el guardameta José Calderón metió la pelota en su propio arco y uno de sus compañeros, Gustavo Herrera, abandonó el campo de juego. “Los que están manchando el deporte háganse a un lado, dedíquense a otra cosa y tengan los huevos de aceptar lo que hacen”, lanzó en redes indignado.

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Calderón es un puto amolador de partidos

"Calderón es un puto amolador de partidos", explotó Gustavo Herrera contra su compañero de Alianza

El fútbol de Panamá quedó envuelto en un escándalo luego que un jugador de Alianza decidió abandonar el terreno de juego antes del final del encuentro denunciando que su propio arquero se hizo un gol por arreglos de resultados.

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El hecho se dio a los 90 minutos cuando el encuentro iba igualado 2 a 2, pero Sporting San Miguelito logró convertir el tercer tanto luego que el arquero, José Calderón, protagonizara un insólito blooper que terminó en gol en contra y desató la furia de su compañero Gustavo Herrera, quien abandonó el campo antes del pitazo final.

La jugada en cuestión fue cuando tiraron un centro sin demasiado peligro que cayó al área, y el arquero, lejos de controlarla con total tranquilidad como parecía, realizó un movimiento extraño que terminó introduciendo la pelota en su propio arco.

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El resultado final fue de 3 a 2 y Herrera recurrió a sus redes sociales para apuntar contra su propio compañero. “El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre, José Calderón es un puto amolador (amañador) de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro...”, lanzó.

En el mismo posteo se indignó asegurando que “todo el mundo viendo un jugador con mucha experiencia, que en su momento representó al país, en esta mierda”. “¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?”, se preguntó y agregó: “El fútbol ya se está perdiendo en este país. Los más jóvenes esforzándose por el gusto jugando con el trabajo de los demás”.

Esto da mucha tristeza, son muchos los jugadores que se matan en los partidos, jugadores que quieren salir del país, cumplir sus sueños. Los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquense a otra cosa y tengan los huevos de aceptar lo que hacen”, se descargó acompañando otro posteo con la frase “amañadores, dejen el fútbol”.

Panamá fútbol

La postura de la Federación Panameña de Fútbol tras la grave denuncia

Luego de lo denunciado por el jugador de Alianza, la Federación Panameña de Fútbol y la liga profesional iniciaron un proceso administrativo para esclarecer lo sucedido.

El incidente reactivó la alarma sobre la integridad del deporte en la región, en un contexto donde las sospechas por manipulación de resultados que ganó terreno en las distintas ligas del continente.

Por su parte, desde Alianza evitaron dar precisiones definitivas hasta que concluyan las pericias, pero el testimonio del jugador generó una polémica y malestar en el plantel. En ese contexto, se espera que en las próximas horas sean claves para que se tomen medidas preventivas mientras se analizan las jugadas señaladas como “fraudulentas” y se cruza información con plataformas de apuestas.

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