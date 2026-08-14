14 de agosto de 2026 Inicio
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Femicidio en Devoto: el asesino había sido condenado por lesiones leves contra la víctima en 2018

El femicida, acusado de matar a Romina en villa devoto, ya contaba con antecedentes penales por violencia de género contra ella.

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El femicidio sacudió la tranquilidad del barrio de Villa Devoto.

El femicidio sacudió la tranquilidad del barrio de Villa Devoto.

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El femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo volvió a poner bajo la lupa los antecedentes de violencia de Walter Humberto Verón. El acusado ya había sido condenado en 2018 por un episodio ocurrido un año antes, cuando agredió a la víctima en la vivienda que ambos compartían. Aquella causa terminó con una pena de seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo.

 La autopsia y pericias forenses determinaron  que la chica no se suicidó. 
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De acuerdo con la documento judicial al que accedió el medio TN Verón "agredió físicamente a su concubina Romina de los Ángeles Calvo, tomándola con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer, provocándole excoriaciones contusas en esa región, como así también le produjo un corte en el dedo pulgar derecho con un cuchillo, lesiones de carácter leve”.

Femicidio en Villa Devoto.

Femicidio en Villa Devoto.

Por el hecho fue acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y el 9 de mayo del 2018, fue condenado a la pena de 6 meses en suspenso por el juzgado Correccional número 2 de La Matanza.

De acuerdo con la declaración de Calvo, ella estaba en pareja con Verón hacía 16 años y tenían dos hijos en común, en ese momento, ambos menores de edad. En ese sentido, ella le reveló a las autoridades haber sufrido violencia toda la relación.

Conforme al expediente, la víctima padeció "diversos actos de agresiones verbales por parte de su pareja, que la insultaba, la maltrataba con palabras hirientes y ocasionaba daños en la vivienda y elementos, llegando incluso a propinarle cachetazos y empujones en algunas oportunidades”.

Este antecedente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Miranda al 2600, el 9 de marzo de 2017, en horas de la tarde.

El antecedente por el que Verón fue condenado en el año 2018

En función de la declaración de la víctima, ese día, cuando su pareja llegó de trabajar, empezaron a discutir en el baño de la vivienda que compartían. Ella le había dicho que la relación “no daba para más” por lo que tomó la decisión de mudarse con los hijos que tenían en común.

Frente a las palabras, el hombre se puso agresivo, “la tomó con sus brazos comprimiéndole el cuello, cortándole la respiración hasta que logró zafar, ocasión en que Walter fue a la cocina, tomó un cuchillo, y volvieron a forcejear”, relató.

Como resultado del ataque, Romina sufrió un corte en su dedo de la mano derecha. Momentos después, debido a la presión que el sujeto ejerció en su cuello, ella se desmayó cayendo al suelo inconsciente

Cuando se recuperó, salió corriendo de la casa hacia la estación de trenes de La Tablada y fue encontrada por la policía. Inmediatamente fue llevada a la comisaría y radicó la denuncia. Los peritos encontraron manchas de sangre en el baño que constataron la versión de la víctima. Un año después, Verón fue condenado.

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