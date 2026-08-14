El gesto que despertó rumores de reconciliación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , volvió a generar especulaciones sobre su vínculo con la actriz y cantante Maia Reficco luego de darle “me gusta” a una reciente publicación de la actriz en Instagram. La interacción fue detectada por sus seguidores y rápidamente reavivó los rumores sobre un posible acercamiento.

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El gesto tomó especial relevancia después de las versiones de separación que comenzaron a circular en julio. De hecho, el periodista de espectáculos Pepe Ochoa había afirmado de manera contundente: “Franco Colapinto está separado de Maia Reficco” . Así fue como, en medios televisivos, el tema tomó estado público.

Sin embargo, más allá de lo expuesto por el panelista en LAM, hasta ahora ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación. Tampoco Maia Reficco se refirió al “me gusta” de Colapinto, por lo que la interacción puede interpretarse como una señal de acercamiento, aunque no constituye una confirmación de que hayan retomado la relación.

El romance había comenzado a tomar fuerza a principios de 2026 a partir de distintas interacciones en redes y apariciones públicas. La relación terminó quedando expuesta después de que ambos fueran vistos juntos y compartieran imágenes vinculadas al mundo de la Fórmula 1.

La explicación sobre la ruptura fue aportada por Pepe Ochoa, quien sostuvo que el piloto atravesaba una situación personal compleja. “Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella” , afirmó el panelista en LAM.

Ochoa explicó además que Colapinto no podía sostener el vínculo como esperaba su pareja: “Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”. La versión apuntó principalmente a las exigencias profesionales y personales que atravesaba el corredor.

El periodista también puso el foco en la distancia entre ambos y aseguró: “Él hace mucho tiempo que no la ve”. Según su relato, Reficco habría tomado la iniciativa de comunicarse con el piloto y ambos habrían decidido cortar el vínculo porque él “no estaba para esa”.

La versión de la crisis tampoco tuvo una confirmación directa de Colapinto o Reficco. Incluso, antes de que trascendieran los rumores, la actriz había hablado públicamente del piloto en términos afectivos y sostuvo que, cuando alguien es querido “como tu pareja”, lo importante es desear que pueda ser feliz haciendo aquello que lo apasiona.