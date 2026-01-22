22 de enero de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Desempleo y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 23 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 23 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.
ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes 23 de enero con DNI finalizado en 0 y 1.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este viernes 23 de enero con DNI culminado en 9.

ANSES: Desempleo

El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 1 con DNI 2 y 3 percibirán sus montos este viernes 23 de enero.

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

