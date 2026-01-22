Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Desempleo y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 23 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 23 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes 23 de enero con DNI finalizado en 0 y 1.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este viernes 23 de enero con DNI culminado en 9.
ANSES: Desempleo
El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 1 con DNI 2 y 3 percibirán sus montos este viernes 23 de enero.
ANSES: Asignaciones de pago único
ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.