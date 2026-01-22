Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Desempleo y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 23 de enero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 23 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar este viernes 23 de enero con DNI finalizado en 0 y 1.

ANSES: Asignación por Embarazo El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este viernes 23 de enero con DNI culminado en 9.

ANSES: Desempleo El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 1 con DNI 2 y 3 percibirán sus montos este viernes 23 de enero.

ANSES: Asignaciones de pago único ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización del DNI.