18 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: los beneficiarios de la AUH que restan por cobrar en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el calendario del mes, con depósitos que incluyen aumento y beneficios adicionales unificados.

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El calendario se organiza según la terminación del DNI del titular.

El calendario se organiza según la terminación del DNI del titular.

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  • El cronograma de pagos se extiende hasta el 23 de abril según la terminación del DNI.

  • Los haberes incluyen un aumento del 2,9% por inflación.

  • Este mes se unifican AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en un solo depósito.

  • Algunas familias pueden alcanzar más de $213.000 por hijo con todos los beneficios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa en abril de 2026 con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y aún restan cobrar aquellos beneficiarios cuyos DNI terminan en los números más altos, dentro de un calendario que se extiende hasta el 23 de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos, las cuales se abonan mensualmente.
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El monto final varía según la cantidad de hijos y la edad.

El monto final varía según la cantidad de hijos y la edad.

Cuándo son los pagos según el DNI

El cronograma comenzó el 10 de abril y se organiza según la terminación del documento:

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

De esta manera, quienes aún no cobraron corresponden a las terminaciones 6, 7, 8 y 9.

Cómo cobrar $213.000 por hijo

Durante abril, Anses implementó un esquema de pago unificado que combina varios beneficios en una sola acreditación. Esto permite alcanzar un ingreso elevado por cada hijo, especialmente en hogares con niños pequeños.

El monto se compone de:

  • AUH neta: $109.332

  • Complemento Leche: $51.547

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

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Los pagos incluyen distintos beneficios acreditados en una sola fecha.

Los pagos incluyen distintos beneficios acreditados en una sola fecha.

El total alcanza los $213.129 por hijo en familias con menores de hasta 3 años. En hogares con más hijos, el valor de la Tarjeta Alimentar aumenta, lo que puede elevar el ingreso total por encima de los $436.000. Además, quienes no cobraron la Ayuda Escolar Anual pueden gestionar el pago de $85.000 presentando el certificado correspondiente en Mi Anses. Una vez aprobado, el monto se acredita dentro de los 60 días.

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