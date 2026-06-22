Aseguran que es falso el contrato que presentó José Luis Espert para justificar los u$s200.000 de Fred Machado Según el fiscal Federico Domínguez, el exdiputado libertario utilizó un documento trucho sobre un presunto trabajo de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. Por Agregar C5N en









José Luis Espert, cada vez más comprometido.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los u$s200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El ex funcionario y ex candidato libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico 'Fred' Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.

Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.

Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado como los de su esposa, María Mercedes González.