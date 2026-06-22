Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué lo sedujo de su novia 25 años menor El protagonista de la obra teatral Misery rompió el silencio y reveló que una joven terapista ocupacional de 27 años fue quien conquistó su corazón. Además, compartió detalles de su nueva relación y de su presente laboral. Agregar C5N en









Juan Gil Navarro está de novio con Rosario Páscolo, una joven de 27 años.

Juan Gil Navarro reveló detalles de su nueva relación con una joven terapista ocupacional 25 años menor. El protagonista de la obra Misery está en pareja hace varios meses pero, recién lo hizo público a comienzos de este año, luego de ser visto junto a la licenciada en Mar del Plata durante la temporada teatral. "Me siento muy cuidado y acompañado", expresó.

Rosario Páscolo es Licenciada en Terapia ocupacional y tiene 27 años. La joven conquistó el corazón del ex galán de la telenovela Floricienta y, a pesar de la exposición pública de Navarro debido a su profesión, ambos mantienen un perfil bajo.

"Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar. Una de las primeras cosas que que que me han seducido es su capacidad de de pensar y de razonar", reveló el actor en una entrevista con Puro Show (El Trece).

En cuanto a Rosario, se desconocen los detalles de su actualidad, pero algunos periodistas revelaron que cursó dos años de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo su licenciatura en la Universidad de San Andrés. "Para mí, la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás... eso para mí es muy importante", expresó el artista sobre las cualidades que lo sedujeron de su pareja.

Y en ese sentido, agregó: "Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y un camino. Y tiene que ver con entregarse, más que con el número, tiene que ver con una entrega".

Actualmente, Juan Gil Navarro vive alejado del ruido de la ciudad, ya que se mudó a Capilla del Señor en la provincia de Buenos Aires ubicado a 80 kilómetros de la Capital. En el plano laboral, el actor protagoniza la nueva adaptación teatral de Misery junto a Julia Calvo en el teatro Metropolitan. El prestigioso thriller psicológico, basado en la célebre novela de Stephen King, se estrenó el 18 de junio de 2026 en la Avenida Corrientes. En esta puesta en escena, Navarro interpreta a Paul Sheldon, el escritor que sufre un grave accidente y queda cautivo bajo la manipulación y obsesión de su “fan número uno”, Annie Wilkes.