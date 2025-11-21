21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los descuentos en supermercados que tiene Cuenta DNI para lo que queda de noviembre 2025

En tiempos de presupuestos ajustados, los descuentos de la billetera virtual bonaerense brindan un alivio económico considerable.

Por
Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Banco Provincia
  • Cuenta DNI renovó sus beneficios de noviembre con más cadenas adheridas, topes de reintegro actualizados y descuentos disponibles toda la semana.
  • En supermercados, ofrece hasta 20% de ahorro en grandes cadenas como Chango Más y Toledo, en varios días, con algunas promociones sin tope.
  • También incluye 15% en supermercados del interior y 20% en comercios de cercanía los viernes, con topes semanales y mensuales para cada usuario.
  • El mes suma beneficios en ferias con 40% de descuento, rebajas en farmacias y librerías sin tope, y promociones especiales para jóvenes.

La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, renovó sus beneficios para noviembre y presentó una serie de promociones enfocadas en las compras de supermercado. Con el objetivo de aliviar el bolsillo de sus usuarios, estas ofertas fueron pensadas para abarcar todos los días de la semana, permitiendo acceder a ahorros constantes sin importar el momento elegido para realizar las compras.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025

Las promociones de este mes se distinguen por una variedad de beneficios más amplia y mejorada respecto de períodos anteriores. Entre las novedades, sobresalen ofertas diversificadas, la incorporación de más cadenas de supermercados adheridas al programa y, especialmente, la actualización de los topes de reintegro. Este ajuste en los límites resulta clave, ya que permite a los usuarios optimizar sus ahorros en un contexto de precios cambiantes.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

De esta manera, Cuenta DNI se posiciona como una herramienta relevante para la economía familiar en el penúltimo mes del año. Con un calendario de descuentos que cubre de lunes a domingo y topes revisados al alza, la billetera virtual busca promover el uso de su plataforma y ofrecer un beneficio concreto en el gasto cotidiano. Estas promociones en supermercados se consolidan como un pilar central de su estrategia para acompañar a los clientes en sus necesidades esenciales.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI en supermercados en el final de noviembre 2025

Para el cierre de noviembre de 2025, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene una fuerte presencia en los supermercados con una grilla amplia de descuentos. Las promociones no se limitan a un solo día, sino que se distribuyen a lo largo de toda la semana, con beneficios diferenciados en grandes cadenas y comercios mayoristas. Esta estrategia permite a los usuarios organizar sus compras para optimizar el ahorro, aprovechando porcentajes que llegan al 20% y, en ciertos casos, incluyen reintegros sin tope.

Entre los beneficios más relevantes del tramo final del mes se destacan las promociones en cadenas de alcance nacional. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en Chango Más los jueves, viernes y sábados, y a un beneficio similar en Toledo los miércoles, sábados y domingos. Lo más atractivo es que estas ofertas se aplican sin tope de reintegro, lo que representa una ventaja considerable para compras grandes. Además, cadenas como Vital ofrecen un 20% de descuento con un tope elevado de $20.000 por persona, ideal para abastecer el hogar durante todo el mes.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Junto con las grandes superficies, Cuenta DNI incluye promociones orientadas a distintos tipos de consumo y comercios. Supermercados del interior bonaerense participan con un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope semanal de $6.000, lo que favorece a las economías locales. A su vez, los comercios de cercanía dedicados a alimentos mantienen un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona, impulsando las compras en el barrio. Esta diversidad en la oferta asegura opciones de ahorro para prácticamente cualquier día y perfil de usuario de la billetera virtual.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Para noviembre de 2025, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia presenta un calendario de descuentos amplio y diverso, con beneficios que abarcan numerosos rubros esenciales para la economía familiar. Más allá de las ofertas en grandes cadenas, la propuesta apunta a ofrecer promociones casi todos los días de la semana para aliviar el gasto cotidiano. Entre los puntos más destacados aparecen descuentos de hasta el 40% en categorías puntuales, junto con topes de reintegro actualizados que fortalecen el ahorro mensual.

CUENTA DNI

Uno de los ejes centrales del programa son los beneficios en alimentos y mercados, con importantes descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Al mismo tiempo, la billetera incentiva las compras en los comercios de barrio mediante un 20% de ahorro todos los viernes en locales de cercanía adheridos, con un tope de reintegro de $4.000 por persona. A esto se suman las promociones de las ferias y mercados bonaerenses, que ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000, fortaleciendo el apoyo a pequeños productores y al comercio regional.

A su vez, Cuenta DNI incorpora beneficios destinados a segmentos específicos y otros rubros clave de consumo. Entre ellos se incluye un descuento exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años en gastronomía y recargas, además de promociones en farmacias y perfumerías con un 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin tope de devolución. También se mantienen descuentos en librerías del 10% los lunes y martes, igualmente sin tope, junto con opciones de cuotas sin interés en comercios de cercanía. Este conjunto de promociones ofrece a los usuarios múltiples oportunidades para lograr un ahorro significativo durante todo el mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Black Week en mayoristas será del 17 al 23 de noviembre en compras online en todo el país 

Llega el Black Week en supermercados mayoristas de todo el país: cuándo es la semana de descuentos

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Esta diferencia muestra por qué muchos usuarios se inclinan por plataformas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las vías digitales suelen ofrecer mejores condiciones para incentivar el uso de canales electrónicos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

La elección del canal adecuado puede representar miles de pesos adicionales al momento del vencimiento.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Rating Cero

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

últimas noticias

play
Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Hace 8 minutos
Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Hace 11 minutos

Búsqueda de jubilados en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz y analizan los restos

Hace 18 minutos
Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Hace 23 minutos
El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 

Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima

Hace 31 minutos