Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los bancos ofrecen tasas por encima del 3% mensual y los plazos fijos vuelven a ganarle a la inflación. ¿Cuánto podés ganar en 30 días si invertís este mes y qué entidades pagan más?

Los plazos fijos volvieron a ubicarse entre las alternativas favoritas de los ahorristas.

  • Las tasas de los principales bancos rondan el 3% mensual, con un promedio del 3,12%.
  • Un plazo fijo de $3.400.000 a 30 días genera más de $106.000 de interés.
  • El rendimiento supera a la inflación proyectada del 2%, dejando ganancia real positiva.
  • Algunas entidades ofrecen hasta 44% anual, convirtiéndose en las más convenientes del mes

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 3.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025?. Con tasas que rondan el 3% mensual y un promedio del 3,12% entre los principales bancos, los plazos fijos recuperan protagonismo en un escenario de inflación más baja.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Los plazos fijos volvieron a ubicarse entre las alternativas favoritas de los ahorristas que buscan seguridad, previsibilidad y rendimiento real positivo.

Después de meses de volatilidad económica y restricciones cambiarias intermitentes, la llegada del pago de sueldos y la necesidad de proteger los pesos impulsaron nuevamente las colocaciones tradicionales. Los 25 principales bancos del sistema financiero ofrecen una tasa efectiva mensual promedio de 3,12%. Algunas entidades incluso pagan por encima del promedio, con intereses anuales del 44%, equivalentes a un rendimiento mensual cercano al 3,17%. La eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central en marzo del año pasado abrió un escenario de competencia directa entre bancos, lo que terminó beneficiando a los ahorristas.

Plazo Fijo
Los inversores pueden optimizar su estrategia y obtener mayores ganancias a lo largo del tiempo.

Cuánto ganas por depositar $3.400.000 en un plazo fijo según el banco

Con la tasa promedio del sistema (3,12%), el cálculo queda así:

  • Capital inicial: $3.400.000
  • Interés mensual estimado: 3,12%
  • Ganancia en 30 días: $106.080
  • Monto total a cobrar: $3.506.080
  • Si optás por un banco con tasa del 44% anual (aprox. 3,17% mensual):
  • Ganancia en 30 días: alrededor de $107.780
  • Monto total: $3.507.780
  • Aunque la diferencia parezca pequeña, se amplifica si se reinvierte por varios meses, especialmente si se capitalizan intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para diciembre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

Cómo varían las tasas entre los bancos

Hoy existe una gran dispersión entre entidades:

  • Algunos bancos privados de primera línea ofrecen tasas cercanas al 3%.
  • Bancos medianos y digitales apuntan a captar depósitos con tasas más atractivas, llegando al 44% anual.
  • Las entidades públicas suelen ubicarse cerca del promedio del sistema.
  • Para el ahorrista, esto implica que comparar antes de invertir puede representar una diferencia concreta en el rendimiento final, incluso en un plazo tan corto como 30 días.
