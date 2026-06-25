Confirmado: este es el beneficio de ANSES que supera los $360.000 en junio 2026 Una medida genera expectativa entre miles de personas que buscan conocer los alcances de las distintas asistencias disponibles este mes. El beneficio se destaca por sus montos actualizados y por las condiciones que deben cumplir quienes deseen acceder al programa. Por Agregar C5N en









La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica a quienes cumplen con determinados requisitos.

Las actualizaciones informadas para junio volvieron a poner el foco en una de las ayudas más consultadas por quienes buscan apoyo económico.

Existen condiciones específicas para acceder al programa.

La duración del beneficio depende de los aportes registrados previamente.

Algunos grupos pueden acceder a períodos de cobertura más extensos.

El trámite debe realizarse dentro de un plazo determinado. Confirmado: la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica a quienes cumplen con determinados requisitos. Durante este mes, este programa puede alcanzar un monto máximo, convirtiéndose en una de las ayudas más importantes para quienes atraviesan una situación presupuestaria complicada. Este es el beneficio de ANSES que supera los $360.000 en junio de 2026.

Conocer esta información es fundamental para las personas que atraviesan una situación financiera compleja, ya que les permite saber si reúnen las condiciones para acceder a una ayuda monetaria y cuáles son los pasos necesarios para solicitarla. Además, estar al tanto de los montos, plazos y condiciones del programa ayuda a planificar mejor las finanzas personales y evita perder beneficios por desconocimiento o por no realizar el trámite dentro de los tiempos establecidos.

Cada caso es evaluado según la documentación presentada y los registros laborales disponibles, y los pagos se acreditan según las fechas establecidas por el organismo previsional para cada grupo de beneficiarios.

Cuál es el beneficio de ANSES que supera los $360.000 en junio 2026 Se trata de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica dirigida a trabajadores que fueron despedidos sin causa, finalizaron su contrato laboral o perdieron su fuente de ingresos por razones ajenas a su voluntad. El monto que recibe cada beneficiario varía según los aportes registrados y la situación laboral previa. Para junio de 2026, el programa contempla pagos que pueden llegar hasta los $363.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

ANSES informó que el beneficio está destinado a distintos grupos de trabajadores:

* Trabajadores permanentes con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido.

Trabajadores de la construcción con un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años

* Trabajadores eventuales o de temporada que hayan trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años. Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES Los interesados deben iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Para ello, deberán presentar la documentación que acredite el despido o la finalización del vínculo de trabajo. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran el telegrama de despido, la carta documento, el contrato vencido o cualquier constancia que justifique el cese laboral. Una vez aprobada la solicitud, ANSES determina el monto y la duración de la prestación según los aportes registrados por cada trabajador. El cronograma de cobro se organiza de acuerdo con la terminación del DNI: DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.