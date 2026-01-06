Siguen las largas filas para atenderse en el Hospital Odontológico de la UBA por $15.000 El decano explicó que la medida tiene el objetivo de "abastecer la alta demanda que la sociedad requiere". Días, horarios y a qué dirección concurrir. Por + Seguir en







Fila en la guardia del Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la UBA.

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volverá a atender pacientes en enero y febrero, como en el verano de 2025, de lunes a sábado de 8 a 20 para "abastecer la alta demanda que la sociedad requiere". Este martes se registraron largas filas con personas que llegaron a la madrugada para garantizarse un lugar.

"Debido al gran éxito que tuvo el año pasado y apalancados en la cantidad de pacientes que requieren de nuestra atención, decidimos este año volver a tener la facultad abierta los meses de enero y febrero", explicó el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez.

Embed - Pablo Alejandro Rodríguez on Instagram: "EL HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE LA UBA SIGUE ABIERTO DURANTE ENERO Y FEBRERO. Este verano abriremos nuestras puertas para cubrir la alta demanda de pacientes y poder brindar atención por guardia. Los esperamos." View this post on Instagram Se trata de una "residencia de verano" para graduados y recién graduados en Marcelo Torcuato de Alvear 2142. A diferencia del resto del año, la atención se brindará sin turno y por orden de llegada. El segundo día de atención ya hubo largas filas de pacientes mayores de edad, ya que los menores de edad deberán esperar a marzo para ser atendidos.

Varias personas arribaron a las cuatro de la mañana de este martes para ingresar por guardia y ser derivado a una de las cinco clínicas que estarán en funcionamiento luego de la realización de una ficha y una placa panorámica. La atención comenzó este lunes y el costo base es de $15.000.

Se realizarán tratamientos de baja, mediana y alta complejidad, desde arreglo de caries, tratamientos de conducto y coronas y extracción de dientes hasta colocación de prótesis e implantes.