Crisis en el consumo: más del 50% de los argentinos usa la tarjeta de crédito para las compras de todos los días

Un informe reveló que el rubro más elegido es el de los alimentos. Además, de la totalidad de los usuarios, el 38% alcanza solo a abonar el pago mínimo.

La pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno a las familias argentinas: un estudio reveló que el 60% de las familias argentinas recurren a la tarjeta de crédito para cubrir gastos diario s. Además, un 38% solo puede pagar el mínimo.

El relevamiento de QMonitor revela un deterioro constante en las finanzas personales : el 57% de los encuestados reconoció haber incrementado su nivel de deuda en el último año, principalmente para sostener consumos básicos como alimentos, transporte o servicios.

A su vez, siete de cada diez argentinos aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales , y el 71% admite tener dificultades para ponerse al día con las cuentas del mes.

Debido a la pérdida de poder adquisitivo, los principales recortes se concentran en alimentos (32%) , entretenimiento (22%) e indumentaria (14%) . La percepción general del escenario económico también es pesimista: el 59% de los consultados lo califica como negativo y el 57% cree que la situación actual es incluso peor que la de hace dos años .

En cuanto a las percepciones de inflación, los aumentos más señalados por los consumidores son los de alimentos (57%) y servicios públicos (26%). Además, la cotización del dólar aparece como otro factor de preocupación: dos de cada tres argentinos (66%) reconocen que siguen su evolución con atención por su impacto directo en los precios y en su economía personal.

El estudio también destaca que la tarjeta de crédito se transformó en una herramienta de supervivencia financiera para buena parte de la población. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de su uso como fuente de financiamiento constante.

“El relevamiento refleja una economía tensionada por la inflación y la volatilidad cambiaria, donde el crédito plástico actúa como un salvavidas de corto plazo para los hogares”, concluye el informe.