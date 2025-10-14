14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Crisis en el consumo: más del 50% de los argentinos usa la tarjeta de crédito para las compras de todos los días

Un informe reveló que el rubro más elegido es el de los alimentos. Además, de la totalidad de los usuarios, el 38% alcanza solo a abonar el pago mínimo.

Por
Creció el uso de tarjetas de crédito.

Creció el uso de tarjetas de crédito.

La pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno a las familias argentinas: un estudio reveló que el 60% de las familias argentinas recurren a la tarjeta de crédito para cubrir gastos diarios. Además, un 38% solo puede pagar el mínimo.

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron
Te puede interesar:

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El relevamiento de QMonitor revela un deterioro constante en las finanzas personales: el 57% de los encuestados reconoció haber incrementado su nivel de deuda en el último año, principalmente para sostener consumos básicos como alimentos, transporte o servicios.

A su vez, siete de cada diez argentinos aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales, y el 71% admite tener dificultades para ponerse al día con las cuentas del mes.

Debido a la pérdida de poder adquisitivo, los principales recortes se concentran en alimentos (32%), entretenimiento (22%) e indumentaria (14%). La percepción general del escenario económico también es pesimista: el 59% de los consultados lo califica como negativo y el 57% cree que la situación actual es incluso peor que la de hace dos años.

Supermercado

En cuanto a las percepciones de inflación, los aumentos más señalados por los consumidores son los de alimentos (57%) y servicios públicos (26%). Además, la cotización del dólar aparece como otro factor de preocupación: dos de cada tres argentinos (66%) reconocen que siguen su evolución con atención por su impacto directo en los precios y en su economía personal.

El estudio también destaca que la tarjeta de crédito se transformó en una herramienta de supervivencia financiera para buena parte de la población. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de su uso como fuente de financiamiento constante.

“El relevamiento refleja una economía tensionada por la inflación y la volatilidad cambiaria, donde el crédito plástico actúa como un salvavidas de corto plazo para los hogares”, concluye el informe.

Noticias relacionadas

El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Una familia tipo necesitó más de $1.175.000 para no ser pobre en septiembre.

Canasta básica: en septiembre, una familia tipo necesitó más de $1.175.000 para no ser pobre

Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Donald Trump y Javier Milei se verán este martes en la Casa Blanca. 

Previo a la cumbre, el Gobierno anticipa que Milei y Trump firmarán un "acuerdo comercial inédito"

Rating Cero

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

El perfume elegido por la empresaria rosarina rápidamente se agotó en tiendas y plataformas online.

Este es el perfume favorito de Antonela Roccuzzo: cuánto sale

últimas noticias

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 26 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 50 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora
El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Hace 1 hora