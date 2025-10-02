2 de octubre de 2025 Inicio
Confirmado: estos son todos los beneficios que tendrá Cuenta DNI en octubre 2025

La billetera digital del Banco Provincia anunció los descuentos que acompañarán el consumo de las familias a lo largo de octubre.

Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Octubre trae una nueva serie de descuentos especiales impulsados por el Banco Provincia a través de su billetera digital, Cuenta DNI, que continúa consolidándose como una herramienta de ahorro destacada para los residentes de la provincia de Buenos Aires. Este mes, la entidad bancaria concentra sus promociones en las celebraciones del Día de la Madre, ofreciendo una propuesta atractiva para fomentar el consumo en una fecha tan significativa.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   
El beneficio principal por el Día de la Madre estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre. Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un descuento del 30% en todos los comercios adheridos al rubro gastronomía. Se trata de una oportunidad ideal para agasajar a las madres con salidas a comer o pedidos especiales.

La promoción incluye un límite de ahorro que permite planificar el gasto de manera precisa. El beneficio contempla un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que permite realizar consumos de hasta $26.700 para maximizar el descuento. De este modo, Cuenta DNI ofrece a las familias bonaerenses una ayuda económica directa para celebrar la ocasión con mayor facilidad en sus gastos cotidianos y festivos.

Qué beneficios tiene Cuenta DNI en octubre 2025

A esto se suma la promoción en carnicerías, granjas y pescaderías, disponible el sábado 11 de octubre. En esta oportunidad, el descuento alcanza el 35% con un tope de $6.000 por persona, aplicable a compras de hasta $17.000. Estas ofertas buscan acompañar tanto las reuniones familiares como otras celebraciones especiales.

Más allá de fechas puntuales, Cuenta DNI mantiene beneficios en rubros esenciales que alivian el gasto cotidiano de las familias. Entre ellos se incluyen comercios de cercanía, con un 20% de descuento todos los viernes y un tope de $4.000 por persona y por jornada, alcanzable con consumos de $20.000.

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a tickets de hasta $15.000. Además, los comercios de universidades bonaerenses aplican un 40% de descuento con un tope semanal de $6.000 por persona. Estas propuestas refuerzan la política de Banco Provincia de impulsar el consumo local y respaldar a los pequeños comercios de la región.

El esquema de octubre también contempla descuentos en librerías, farmacias y perfumerías. Los lunes y martes se otorga un 10% de descuento en librerías, sin tope de reintegro, facilitando el acceso a materiales escolares y de lectura.

Los miércoles y jueves, el beneficio se aplica en farmacias y perfumerías, también sin límite de devolución. Además, los comercios de cercanía que no son de alimentos ofrecen 3 cuotas sin interés todos los días a través de tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación. De esta manera, Cuenta DNI amplía su cobertura a otros rubros de consumo habituales de millones de usuarios en la provincia.

Resumen de los descuentos de Cuenta DNI

  • Especial Día de la Madre: 30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por viernes, alcanzable con consumos de $20.000.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, aplicable a compras de $17.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000 en consumos.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
