23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este miércoles 24 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 24 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.
Te puede interesar:

Cuál es la aclaración clave para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo de ANSES

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 2 y 3.

ANSES: Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este miércoles 24 de junio.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 9 de julio con todos los DNI.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 6 Y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 6 y 7.

ANSES: Progresar

El organismo oficial detalló que los titulares de la asignación Progresar percibirán sus montos con DNI terminado en 0 y 1 cobrarán este miércoles 24 de junio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización de los topes de ganancias del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Nuevos topes de ingresos para SUAF de ANSES: cuál es el límite para poder cobrar en julio 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de junio

Estos son los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados y comercios adheridos.

Así podés ahorrar en las compras del supermercado si sos jubilado de ANSES

Todo lo que tenés que saber sobre las Asignaciones Familiares.

$55.000 extras: de qué se trata el bono especial para las familias de ANSES en junio 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este lunes 22 de junio

Pago de las Becas Progresar de ANSES.

Así es el pago de junio 2026 para las Becas Progresar de ANSES

Rating Cero

Wanda Nara, sin piedad contra Icardi.

Wanda hundió a Icardi en vivo: "Él decía que odiaba Turquía y lo mismo decía de su pareja"

La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero"

Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Daniela Celis y Nick Sícaro negaron un rumor sobre su ruptura: "No hubo..."

¡Florencia Peña está desvastada!

Aseguran que Florencia Peña está atravesando su peor momento tras el escándalo en Luzu

Moria Casán respaldó a Flor Peña tras el triungo de la Selección argentina.

Moria celebró el triunfo de la Selección con una frase para Florencia Peña: "Menos mal que ganamos"

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La dolorosa despedida del hermano de Gaspi: "Te llevaste mi alma"

últimas noticias

Wanda Nara, sin piedad contra Icardi.

Wanda hundió a Icardi en vivo: "Él decía que odiaba Turquía y lo mismo decía de su pareja"

Hace 9 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este miércoles 24 de junio

Hace 33 minutos
El 9 de julio de 2007 nevó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

Hace 34 minutos
La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero"

Hace 56 minutos
Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Daniela Celis y Nick Sícaro negaron un rumor sobre su ruptura: "No hubo..."

Hace 1 hora