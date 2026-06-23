Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este miércoles 24 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 24 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 2 y 3.

El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este miércoles 24 de junio.

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 9 de julio con todos los DNI.

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 6 Y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este miércoles 24 de junio con DNI terminado en 6 y 7.

ANSES: Progresar

El organismo oficial detalló que los titulares de la asignación Progresar percibirán sus montos con DNI terminado en 0 y 1 cobrarán este miércoles 24 de junio.