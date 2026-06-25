Confirmado el bono para los jubilados de ANSES en julio 2026: qué monto se cobra El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario para jubilados y pensionados con menores ingresos del sistema previsional. Por Agregar C5N en









El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES en julio de 2026.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un bono de $70.000 junto con el aumento por movilidad del 2,15%.

El haber mínimo ascenderá a $411.989,33, por lo que el ingreso total alcanzará los $481.989,33.

El refuerzo se depositará automáticamente en la cuenta bancaria del beneficiario, sin necesidad de realizar trámites. El Gobierno nacional confirmó la continuidad de las medidas de asistencia económica destinadas a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados a partir del próximo mes. La decisión se tomó luego de conocerse el índice de inflación de mayo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que registró una suba del 2,1%, porcentaje que impactará en la actualización de los haberes mediante la fórmula de movilidad previsional.

Con la continuidad de este refuerzo extraordinario, el Poder Ejecutivo busca amortiguar el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos del sistema previsional. La medida apunta a brindar mayor previsibilidad económica y garantizar que los adultos mayores puedan afrontar los gastos esenciales en un contexto de aumento sostenido de precios.

Al igual que en meses anteriores, el bono otorgado por Administración Nacional de la Seguridad Social se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. De esta manera, los titulares podrán disponer del dinero de forma inmediata mediante extracciones en cajeros automáticos o utilizando la tarjeta de débito para efectuar compras y pagos.

A cuánto llega el bono para jubilados de ANSES en julio 2026 En julio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran la mínima percibirán un ingreso total cercano a los $482.000, resultado de la suma del haber básico actualizado y el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional. Tras la aplicación del aumento del 2,1% por movilidad previsional, el haber mínimo se ubicará en $411.867,96, por lo que el monto final alcanzará los $481.867,96 (o $481.989,33, según la liquidación oficial considerada). Al igual que en meses anteriores, el refuerzo económico se depositará automáticamente junto con el haber mensual en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Freepik Cuánto cobran en total los jubilados de ANSES en julio 2026 En julio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo percibirán un ingreso total de $481.989,33. Esta cifra surge de la suma del haber básico actualizado, que ascenderá a $411.989,33 tras la aplicación del incremento por movilidad del 2,15%, y el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional continúa otorgando a los sectores de menores ingresos. El refuerzo económico se depositará automáticamente junto con el haber mensual en la cuenta bancaria del titular, sin necesidad de realizar trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cabe señalar que este bono está destinado exclusivamente a quienes perciben las jubilaciones más bajas, por lo que no alcanza a los beneficiarios que cobran haberes superiores.

En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en julio 2026 El cronograma de pagos de julio de 2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará el miércoles 8 de julio y se organizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 8 y el 22 de julio: DNI terminados en 0 (8 de julio), 1 (10 de julio), 2 (13 de julio), 3 (14 de julio), 4 (15 de julio), 5 (16 de julio), 6 (17 de julio), 7 (20 de julio), 8 (21 de julio) y 9 (22 de julio). En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo percibirán sus ingresos durante la última semana del mes, con pagos previstos para el 23 de julio (DNI terminados en 0 y 1), 24 de julio (2 y 3), 27 de julio (4 y 5), 28 de julio (6 y 7) y 29 de julio (8 y 9).