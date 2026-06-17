Con mayor ajuste, el Gobierno anunció un superávit financiero en mayo de $478.613 millones "El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", afirmó el ministro de Economía. Por su parte, el total del gasto primario se redujo 2,2% interanual en términos reales. Por Agregar C5N en









Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones. "El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", afirmó titular del Palacio de Hacienda en X, donde destacó además que el total del gasto primario se redujo 2,2% interanual en términos reales.

De esta manera, el SPN acumuló en lo que va del 2026 un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB).

El detalle marca que los ingresos totales durante mayo acumularon $14.531.657 millones (+27,8% i.a.), los recursos tributarios, tuvieron un crecimiento de 30% interanual, gracias a la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5%). En tanto, los Derechos de exportación sufrieron una merma del 17,4% i.a.

Luis Caputo informo el resultado fiscal de mayo. Prensa CEM En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.381.418 millones (+33,2%). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.618.197 millones (+26,9% i.a.). "Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico", completó Caputo en X.

Superávit financiero: el mensaje de Luis Caputo EN MAYO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ SUPERÁVIT FINANCIERO



El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones en mayo. El pago de intereses de deuda pública netos de tenencias… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026