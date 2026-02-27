ARCA notifica a monotributistas: qué debés saber sobre las billeteras virtuales

ARCA envió notificaciones a miles de monotributistas.
Pexels
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó controles, notificaciones y exclusiones de oficio sobre monotributistas, generando inquietud en el sector.
El tributarista Marcos Sequeira afirmó en La Voz En Vivo que el endurecimiento responde a una estrategia oficial que podría apuntar a revisar el régimen.
Las notificaciones se envían al Domicilio Fiscal Electrónico e incluyen recategorizaciones, exclusiones automáticas y avisos por deudas o inconsistencias detectadas en consumos y movimientos bancarios.
El organismo también supervisa billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá, con reportes mensuales y cruces de datos para verificar ingresos declarados.
El contexto para los pequeños contribuyentes en Argentina atraviesa un período de marcada inquietud. En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incrementó el envío de notificaciones y la aplicación de exclusiones de oficio, con impacto en numerosos trabajadores independientes. Este refuerzo en los controles refleja un criterio de fiscalización más estricto para quienes se encuentran dentro del régimen simplificado.
Especialistas del ámbito tributario interpretan estas acciones como parte de una orientación política concreta y no como meros procedimientos administrativos. El contador y abogado tributarista Marcos Sequeira, en declaraciones al medio La Voz En Vivo, señaló que las medidas responden a una estrategia definida por las autoridades nacionales. Desde su perspectiva, el endurecimiento de las auditorías excede el objetivo recaudatorio y se vincula con una revisión más profunda del esquema impositivo vigente.
En ese marco, Sequeira advirtió que la intención oficial apuntaría a desarticular el régimen de Monotributo, lo que abriría la posibilidad de una migración masiva hacia el Régimen General. Este eventual cambio implicaría mayores exigencias administrativas y un incremento en la carga tributaria para los contribuyentes alcanzados. Mientras tanto, el sector permanece atento a definiciones que permitan anticipar el rumbo del sistema en el corto y mediano plazo.
Qué notificaciones le envía ARCA a los monotributistas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero emplea el Domicilio Fiscal Electrónico como vía principal para notificar a los monotributistas sobre inconsistencias o modificaciones en su situación impositiva. Entre las comunicaciones más habituales se encuentran las vinculadas a recategorizaciones de oficio, que se producen cuando el organismo detecta, a través de cruces sistémicos de información —como consumos con tarjeta, movimientos en billeteras virtuales o acreditaciones bancarias—, que el contribuyente debería ubicarse en una categoría superior a la declarada. En esos casos, la notificación informa la nueva escala asignada y establece un plazo para aceptarla o presentar un descargo ante posibles errores.
También resultan relevantes las notificaciones de exclusión automática del régimen simplificado, que indican que el contribuyente quedó fuera por superar los límites de facturación, alquileres o parámetros físicos establecidos. Estas comunicaciones detallan las operaciones que motivaron la medida, como importaciones destinadas a la comercialización o gastos personales considerados incompatibles con los ingresos declarados. Además de estos avisos vinculados al control fiscal, el organismo remite mensajes informativos sobre deudas acumuladas —que pueden derivar en la baja tras diez meses de falta de pago—, próximos vencimientos y actualizaciones normativas que impacten en el sector.
Cuál es el control de ARCA en las billeteras virtuales
El esquema de supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre las billeteras virtuales se apoya en un régimen de información automática que obliga a plataformas como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá a reportar de forma mensual los movimientos de sus usuarios. Para 2026, los parámetros de seguimiento fueron actualizados y contemplan un umbral de $50.000.000 mensuales para personas físicas, considerando ingresos, egresos o saldo final. El monitoreo incluye acreditaciones, consumos y transferencias, con el objetivo de verificar la coherencia entre el flujo de fondos y los ingresos declarados en el Monotributo.
Si se superan esos valores o se detectan inconsistencias relevantes, el organismo puede iniciar instancias de fiscalización que deriven en una recategorización de oficio o en la exclusión del régimen simplificado. El sistema cruza la información de las billeteras digitales con la facturación electrónica; cuando los depósitos exceden de manera reiterada lo declarado, se presume la existencia de operaciones no informadas. Frente a estas situaciones, las entidades financieras deben requerir documentación respaldatoria —como comprobantes de facturación o declaraciones juradas— y, si no se acredita el origen de los fondos, se envían notificaciones electrónicas que dan inicio al procedimiento de ajuste tributario.