ARCA notifica a monotributistas: qué debés saber sobre las billeteras virtuales El Gobierno refuerza los mecanismos de fiscalización y apunta a que miles de contribuyentes se incorporen al régimen general.







ARCA envió notificaciones a miles de monotributistas. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó controles, notificaciones y exclusiones de oficio sobre monotributistas, generando inquietud en el sector.

El tributarista Marcos Sequeira afirmó en La Voz En Vivo que el endurecimiento responde a una estrategia oficial que podría apuntar a revisar el régimen.

Las notificaciones se envían al Domicilio Fiscal Electrónico e incluyen recategorizaciones, exclusiones automáticas y avisos por deudas o inconsistencias detectadas en consumos y movimientos bancarios.

El organismo también supervisa billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá, con reportes mensuales y cruces de datos para verificar ingresos declarados. El contexto para los pequeños contribuyentes en Argentina atraviesa un período de marcada inquietud. En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incrementó el envío de notificaciones y la aplicación de exclusiones de oficio, con impacto en numerosos trabajadores independientes. Este refuerzo en los controles refleja un criterio de fiscalización más estricto para quienes se encuentran dentro del régimen simplificado.

Especialistas del ámbito tributario interpretan estas acciones como parte de una orientación política concreta y no como meros procedimientos administrativos. El contador y abogado tributarista Marcos Sequeira, en declaraciones al medio La Voz En Vivo, señaló que las medidas responden a una estrategia definida por las autoridades nacionales. Desde su perspectiva, el endurecimiento de las auditorías excede el objetivo recaudatorio y se vincula con una revisión más profunda del esquema impositivo vigente.

ARCA En ese marco, Sequeira advirtió que la intención oficial apuntaría a desarticular el régimen de Monotributo, lo que abriría la posibilidad de una migración masiva hacia el Régimen General. Este eventual cambio implicaría mayores exigencias administrativas y un incremento en la carga tributaria para los contribuyentes alcanzados. Mientras tanto, el sector permanece atento a definiciones que permitan anticipar el rumbo del sistema en el corto y mediano plazo.

Qué notificaciones le envía ARCA a los monotributistas La Agencia de Recaudación y Control Aduanero emplea el Domicilio Fiscal Electrónico como vía principal para notificar a los monotributistas sobre inconsistencias o modificaciones en su situación impositiva. Entre las comunicaciones más habituales se encuentran las vinculadas a recategorizaciones de oficio, que se producen cuando el organismo detecta, a través de cruces sistémicos de información —como consumos con tarjeta, movimientos en billeteras virtuales o acreditaciones bancarias—, que el contribuyente debería ubicarse en una categoría superior a la declarada. En esos casos, la notificación informa la nueva escala asignada y establece un plazo para aceptarla o presentar un descargo ante posibles errores.

También resultan relevantes las notificaciones de exclusión automática del régimen simplificado, que indican que el contribuyente quedó fuera por superar los límites de facturación, alquileres o parámetros físicos establecidos. Estas comunicaciones detallan las operaciones que motivaron la medida, como importaciones destinadas a la comercialización o gastos personales considerados incompatibles con los ingresos declarados. Además de estos avisos vinculados al control fiscal, el organismo remite mensajes informativos sobre deudas acumuladas —que pueden derivar en la baja tras diez meses de falta de pago—, próximos vencimientos y actualizaciones normativas que impacten en el sector.