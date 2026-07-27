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Dolor en el teatro argentino: murió un referente del ambiente a los 53 años

La comunidad artística despidió con pesar a una destacada figura de amplia trayectoria.

El referente del ambiente falleció a sus 53 años.

El referente del ambiente falleció a sus 53 años.

Getty Images

La comunidad escénica nacional lamenta la triste partida de Claudio Gabriel Fernández, reconocido actor, director, docente y gestor cultural. Su inesperado fallecimiento a los 53 años generó un profundo pesar en el ambiente artístico, donde construyó una extensa trayectoria caracterizada por su constante aporte a la producción independiente y la enseñanza teatral.

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El fallecimiento fue anunciado formalmente durante la jornada del domingo por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. A través de un comunicado institucional, la entidad expresó sus condolencias hacia sus allegados y ponderó la dedicación del intérprete dentro del campo de la cultura local, destacando de manera especial el fuerte compromiso que mantuvo con la profesión a lo largo de toda su carrera.

La partida del polifacético creador dejó un vacío significativo entre sus compañeros, colegas y alumnos, quienes volcaron emotivos mensajes de despedida en las plataformas digitales. Las muestras de afecto multiplicadas en las últimas horas reflejan la huella que dejó en la escena independiente y el respeto recibido por parte de sus pares en la industria.

Quién era Claudio Gabriel Fernández

Nacido en la ciudad bonaerense de Tandil, el artista edificó un camino profesional signado por la versatilidad. A lo largo de sus años de actividad, se desempeñó de forma integral como actor, director, técnico de salas y productor audiovisual, liderando además diversos espacios e iniciativas culturales tanto en el ámbito porteño como en diferentes puntos del país.

Su formación inicial tuvo lugar en la Escuela Municipal de Teatro de su ciudad natal, donde obtuvo los títulos de actor y comunicador teatral. Posteriormente, profundizó sus estudios universitarios en la UNICEN y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, perfeccionándose con maestros de la talla de Rubén Szuchmacher, Patricia Gilmour, Paco Redondo y Ana María Campoy.

Entre los hitos destacados de su perfil profesional resalta su labor como jurado de los Premios Hugo, el galardón que distingue a la producción del teatro musical en la Argentina. Asimismo, sumó experiencia en la dramaturgia infantil al firmar la autoría del texto La quena de cristal en colaboración con la escritora Susana Maya.

Su pasión por la gestión lo llevó a ser socio fundador del Centro Cultural El Errante, ubicado en la localidad de Haedo. A través de este espacio y de su participación activa en festivales de provincias como Tucumán, Córdoba y Mendoza, promovió de manera constante el intercambio entre hacedores culturales, historiadores y referentes del folklore nacional.

Al momento del último adiós, la Asociación Argentina de Actores ponderó su incalculable aporte al desarrollo de las artes escénicas de todo el país. La entidad gremial resaltó su extensa labor y su compromiso inquebrantable con la profesión, despidiendo a un referente que dedicó cada etapa de su vida al impulso y crecimiento de la cultura independiente.

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