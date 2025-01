Cómo pedir la devolución de percepciones en ARCA para Netflix, Spotify y más

Cómo es el trámite para solicitar la devolución de percepciones de ARCA

arca El beneficio particular que habilitó ARCA para un grupo de monotributistas para el 2025.

ARCA implementó una plataforma en línea destinada a permitir que quienes no están registrados en el Impuesto a las Ganancias o no tienen la obligación de hacerlo puedan solicitar la devolución de las percepciones correspondientes al dólar turista. Este beneficio también abarca a aquellos contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias que no estén sujetos al pago de Bienes Personales, siempre que las percepciones hayan sido registradas bajo el código 219.

Cabe señalar que no se incluirán en los reembolsos las percepciones relacionadas con el Impuesto PAIS, como el 30% adicional aplicado a las transacciones en dólares.

Quiénes pueden pedir la devolución de percepciones y qué compras incluye ARCA

Los contribuyentes que no estén registrados en el Impuesto a las Ganancias ni en el Impuesto sobre los Bienes Personales pueden acceder a la devolución de percepciones. Asimismo, quienes estén inscriptos en el Impuesto a las Ganancias pero no abonen Bienes Personales tienen derecho a solicitar el reintegro, siempre que las percepciones correspondan al código 219.

De igual manera, los trabajadores en relación de dependencia, incluidos aquellos sujetos a retenciones por Ganancias, pueden tramitar la devolución si las percepciones están registradas bajo dicho código.

Las operaciones elegibles para este beneficio incluyen pagos realizados en dólares con tarjetas de crédito y liquidados en pesos, como compras en el exterior, servicios de streaming, y pasajes aéreos, entre otros.

Para solicitar el reintegro, es imprescindible cumplir ciertos requisitos: contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior, estar registrados en ARCA con un CBU cargado, y haber constituido un Domicilio Fiscal Electrónico.