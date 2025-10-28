28 de octubre de 2025 Inicio
Como consultar si mantengo las Asignaciones Familiares de ANSES antes de que termine octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma verificar esta información.

Anses explicó de qué forma averiguar quiénes siguen cobrando las SUAF y quiénes no.

Anses explicó de qué forma averiguar quiénes siguen cobrando las SUAF y quiénes no.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un cambio clave en el acceso al SUAF.
  • Según estimaciones, alrededor del 22% de los titulares con empleo formal quedará excluida del cobro, en principio de forma temporal.
  • Para consultar si se mantiene este haber, los beneficiarios pueden verificar su información en el sitio web oficial de ANSES.
  • Durante este mes las prestaciones subieron un 1,88%.
La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció nuevos límites de ingresos tanto familiares como individuales para poder acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Es por eso que el organismo explicó que desde el sitio web oficial se puede consultar quiénes siguen cobrando el beneficio y quiénes no.

SUAF de ANSES
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

Nuevos requisitos de las Asignaciones Familiares de ANSES

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentaron un 1,88% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Junto con ese incremento, el organismo decidió redefinir los límites de ingresos que determinan quiénes pueden seguir cobrando las Asignaciones Familiares.

El total de la AUH será de $117.252 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.801,6), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos ($907.793) alcanzará los $58.631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902.

Además, las Asignaciones de Pago Único (APU) también se actualizaron: $102.330 por nacimiento, $408.616 por adopción y $68.341 por matrimonio, siempre y cuando el IGF no supere los $4.807.226.

Cómo consultar si mantengo el beneficio de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su situación actual ingresando al sitio web oficial de ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado de “Asignaciones Familiares”, el sistema informa en qué tramo del SUAF se encuentra cada trabajador y si continúa dentro de los límites establecidos.

