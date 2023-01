Casi 10 millones de personas accedieron al crédito en el primer semestre del 2022

El Banco Central informó que la cantidad de personas que accedieron a financiación de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) superó los 9,7 millones en el primer semestre del 2022.

A través "Informe de Proveedores No Financieros de Crédito que elabora semestralmente el Banco Central de la República Argentina", se destaca el aumento en el acceso al financiamiento por parte de las mujeres respecto al de los hombres , y el de las personas jóvenes de hasta 29 años y entre 30 y 64 años respecto de las personas mayores de 65 años-

El número total de asistencias llegó a 14 millones, con un crecimiento de 12% en el primer semestre de 2022. Por su parte, la deuda promedio por asistencia disminuyó 14% en términos constantes, alcanzando $48.700 en junio de 2022.

La cantidad de clientes exclusivos de los PNFC explicó el desempeño positivo del período, alcanzando a 5,3 millones de personas en junio de 2022, 15% más respecto a diciembre de 2021.

Asimismo, las Fintech expandieron su cartera de clientes en alrededor de 1 millón de personas en el primer semestre de 2022.

Otros datos relevantes del informe:

Cantidad de PNFC. El número de Proveedores No Financieros de Crédito alcanzó a 451 empresas en agosto de 2022, registrando 16 altas y 10 bajas respecto de marzo de 2022. El registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) explicó el comportamiento positivo del período, en tanto que el de Emisoras de Tarjetas de Crédito No Bancarias (ETCNB) mostró una reducción en el número de empresas.

Monto de las financiaciones. A fines de junio de 2022, las financiaciones superaron los $681.000 millones, 3% menos en términos reales respecto a diciembre de 2021 pero 13% más en comparación al mismo mes del año pasado. La disminución se explica principalmente por la caída de las asistencias por tarjetas de crédito (-5%), siendo las asistencias por préstamos personales la única línea que aumentó (+5%).

Evolución de los montos de las financiaciones por grupos de proveedores. El grupo Fintech continuó creciendo en el primer semestre de 2022, expandiendo sus saldos de financiamiento 20% a precios constantes en comparación a diciembre de 2021, alcanzando alrededor de $106.000 millones en junio de 2022. Los restantes grupos evidenciaron contracciones en sus carteras de financiamiento, siendo Otras cadenas de comercio y Cooperativas y mutuales quienes presentaron las mayores reducciones.

Irregularidad. El ratio de irregularidad total de la cartera de crédito de los PNFC se mantuvo sin modificaciones durante el primer semestre de 2022, en 13%, y continúa estando por encima del nivel evidenciado en el sistema financiero local.

Saldos de financiaciones por tipo de persona. Si bien los deudores exclusivos de PNFC traccionaron el mayor número de personas humanas con financiamiento, el aumento interanual de los saldos de financiamiento lo impulsaron los deudores compartidos. De este modo, continuaron siendo las personas humanas compartidas con entidades financieras quienes mantuvieron la mayor participación en la cartera de financiamiento de los PNFC (59%). Asimismo, 76% del saldo total en junio de 2022 estuvo representado por los adultos (rango etario de 30-64 años).