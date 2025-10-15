Carlos Melconian advirtió que habrá un "cambio macroeconómico" tras las elecciones legislativas

El economista analizó el programa económico del Gobierno y alertó que el régimen cambiario "no puede sostenerse". Además, volvió a cuestionar el acuerdo con Estados Unidos: "Carece de información clara".

El economista Carlos Melconian analizó el programa del Gobierno y advirtió que luego de las elecciones legislativas, que se desarrollarán el 26 de octubre, se producirá "un cambio macroeconómico del programa". Además, volvió a cuestionar el acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y Estados Unidos , ya que señaló que "carece de información clara".

En diálogo con Radio La Red, Melconian marcó que luego de los comicios "viene un cambio macroeconómico del programa". Además, alertó que el régimen cambiario resuelto por el Banco Central "no puede sostenerse" , por lo que el Gobierno deberá inclinarse "o por libertad o por restricciones".

"La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Y un día, frustrada la dolarización porque no hay fideos ni tuco, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad", agregó en esta línea.

En tal sentido, remarcó la importancia del superávit fiscal pero advirtió que es un punto insuficiente: "En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal, sepa todo el arco político de Argentina, es involteable. Es una condición necesaria, pero no suficiente".

En tanto, el expresidente del Banco Nación criticó las condiciones del acuerdo con Estados Unidos y cuestionó el encuentro que mantuvieron este martes el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump. "Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer... terminó siendo confuso, el mensaje de ayer no cumplió el objetivo, es como que se frustró", expresó.

"¿Quién es el Dios que puede interpretar los resultados de la elección de término medio? Vamos a un escenario raro. Ya en el cero a cero, el Gobierno dice 'gané yo porque tengo más legisladores que antes'. ¿Quién se hace cargo de llamar a Trump para decirle 'ganamos'?", se preguntó.