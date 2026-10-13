Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.632.505 para no ser pobre en septiembre

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total escalaron 1,7% cada una en el noveno mes del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 1,7% cada una en agosto y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no ser pobre en el noveno mes del año . En cuanto a la variación interanual, registraron una suba de 40% y 38,7% , respectivamente, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inflación de septiembre subió al 1,9% y se aleja la promesa del Gobierno

La inflación acumulada para la Canasta Básica Alimentaria fue de 25,3% y de 24,7% para la Canasta Básica Total hasta agosto. Una persona adulta necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para no ser indigente.

De esta forma, la inflación de ambas canastas no logra ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en septiembre fue de 1,9% , ni volver a perforar el techo de 2% como en abril y junio.

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios . La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L pic.twitter.com/fsL5AoJJUz

Un hogar de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.299.664 para no ser pobre y de $588.083 para no ser indigente. Mientras que un grupo familiar de cinco personas necesitó $1.717.036 para quedar por arriba de la línea de pobreza y $776.939 para evitar caer en la indigencia.

Los hogares argentinos acumulan hoy $73,8 billones en deuda: $66,48 billones en deuda bancaria y $7,36 billones en deuda no bancaria.

Los rubros que más aumentaron en septiembre 2026

La división de Vivienda, agua, electricidad y gas que se calcula en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 3,1% en septiembre, empujada por subas en tarifas y gastos de prepagas, mientras que Educación subió 3,0% por ajustes en colegios y universidades. También se destacaron Comunicación (+2,5%) y Salud (+2,4%), rubros que impactan de lleno en la vida cotidiana.

Por otro lado, hubo sectores que se movieron menos y dieron un respiro. Restaurantes y hoteles apenas aumentaron 1,1%, y la ropa (prendas de vestir y calzado) subió 1,4%, con algunas regiones donde prácticamente no se registraron variaciones. También las bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron un incremento moderado (+1,4%). Estos rubros ayudaron a que el índice general no se disparara más.

Camila Alonso

En cuanto a la incidencia, alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,0%) fue el rubro que más pesó en la mayoría de las regiones, salvo en el Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto lo tuvo la vivienda y los servicios básicos.