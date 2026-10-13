13 de octubre de 2026 Inicio
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Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.632.505 para no ser pobre en septiembre

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total escalaron 1,7% cada una en el noveno mes del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 1,7% cada una en agosto y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no ser pobre en el noveno mes del año. En cuanto a la variación interanual, registraron una suba de 40% y 38,7%, respectivamente, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inflación no bajó de 1,7% mensual en 2026.
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La inflación acumulada para la Canasta Básica Alimentaria fue de 25,3% y de 24,7% para la Canasta Básica Total hasta agosto. Una persona adulta necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para no ser indigente.

De esta forma, la inflación de ambas canastas no logra ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en septiembre fue de 1,9%, ni volver a perforar el techo de 2% como en abril y junio.

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Cuántos ingresos necesitó cada tipo de familia para no ser pobre ni indigente en agosto

Un hogar de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.299.664 para no ser pobre y de $588.083 para no ser indigente. Mientras que un grupo familiar de cinco personas necesitó $1.717.036 para quedar por arriba de la línea de pobreza y $776.939 para evitar caer en la indigencia.

Los hogares argentinos acumulan hoy $73,8 billones en deuda: $66,48 billones en deuda bancaria y $7,36 billones en deuda no bancaria.

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Los rubros que más aumentaron en septiembre 2026

La división de Vivienda, agua, electricidad y gas que se calcula en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 3,1% en septiembre, empujada por subas en tarifas y gastos de prepagas, mientras que Educación subió 3,0% por ajustes en colegios y universidades. También se destacaron Comunicación (+2,5%) y Salud (+2,4%), rubros que impactan de lleno en la vida cotidiana.

Por otro lado, hubo sectores que se movieron menos y dieron un respiro. Restaurantes y hoteles apenas aumentaron 1,1%, y la ropa (prendas de vestir y calzado) subió 1,4%, con algunas regiones donde prácticamente no se registraron variaciones. También las bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron un incremento moderado (+1,4%). Estos rubros ayudaron a que el índice general no se disparara más.

En cuanto a la incidencia, alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,0%) fue el rubro que más pesó en la mayoría de las regiones, salvo en el Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto lo tuvo la vivienda y los servicios básicos.

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