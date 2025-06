CAME advirtió por la situación del consumo: "No repunta, está muy amesetado y complicado"

La CAME advirtió por la situación del consumo.

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía , advirtió por la situación del consumo y marcó que se encuentra "muy amesetado y complicado". Además, se refirió a los comerciantes y señaló que "la rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos".

En diálogo con Radio Rivadavia, Femenía alertó por los índices del consumo: "No repunta. Después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado".

"La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero con márgenes más pequeños", marcó en esta línea.

En tanto, los dichos de Femenía se sumaron a un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que reflejó la preocupación del sector ante una economía que crece levemente pero no genera empleos, no provoca un crecimiento del consumo ni aumenta las exportaciones.

"La economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria PyME sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial", expresó el IPA.

CABA anunció un nuevo beneficio impositivo para pymes y comercios

AGIP puso en marcha un nuevo procedimiento simplificado y expeditivo para la devolución de saldos a favor del contribuyente derivado de Ingresos Brutos que beneficiará a pymes y comercios. De esta manera, se actualizó el proceso para la devolución de Saldos a Favor (SAF) de impuesto elevándolo de $2 millones a $10 millones el monto máximo para solicitarlo.

Con esta nueva media impuesta por la Ciudad, más contribuyentes podrán acceder a este beneficio, que ya permitió que más de 10.000 vecinos recuperen su dinero en un promedio de 48 horas y de manera 100% online.

Según detalló, la decisión se enmarca en un plan integral que busca agilizar los tiempos de gestión y facilitar el cumplimiento fiscal. “Se trata de un paso más para simplificarles la vida a comercios, pymes y profesionales que generan empleo en la Ciudad. Con menos burocracia y trámites, seguimos poniendo el Estado al servicio de todos ellos para impulsarlos a crecer”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El trámite exprés, implementado a mediados de enero pasado, tuvo como objetivo optimizar el procedimiento de devolución, ya que antes la demora promedio para la devolución de SAF era de tres meses y ahora el plazo máximo es de 96 horas hábiles.