CABA anunció un nuevo beneficio impositivo para pymes y comercios

Según detalló, la decisión se enmarca en un plan integral que busca agilizar los tiempos de gestión y facilitar el cumplimiento fiscal. “Se trata de un paso más para simplificarles la vida a comercios, pymes y profesionales que generan empleo en la Ciudad. Con menos burocracia y trámites, seguimos poniendo el Estado al servicio de todos ellos para impulsarlos a crecer”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El trámite exprés, implementado a mediados de enero pasado, tuvo como objetivo optimizar el procedimiento de devolución, ya que antes la demora promedio para la devolución de SAF era de tres meses y ahora el plazo máximo es de 96 horas hábiles.

Cómo será la nueva medida que beneficiará a pymes y comercios

Hasta el momento, quienes solicitaban montos de devolución superiores a $2 millones debían realizar el trámite a través del sistema TAD y se ampliará a $10 millones. Sin embargo, con esta nueva medida, esa instancia ya no será necesaria en la mayoría de los casos, lo que representa una mejora concreta para comercios, pymes y profesionales.

La solicitud se inicia desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, accediendo con Clave Ciudad. Todos los controles y verificaciones se realizan de forma automática en línea y, si no se detectan inconsistencias, el reintegro se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por el contribuyente, dentro del plazo previsto.

Esta funcionalidad se complementa con otra mejora reciente: la posibilidad de utilizar los Saldos a Favor para compensar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes e Ingresos Brutos.