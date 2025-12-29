Sindicato del neumático realizará paro nacional por falta de acuerdo salarial El SUTNA convocó a una huelga total de 25 horas con movilización tras una nueva audiencia paritaria sin avances. El sindicato acusa a las empresas de dilatar la negociación y ratifica el conflicto. Por + Seguir en







La negociación salarial en la industria del neumático volvió a fracasar y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional, en un conflicto que sigue sin resolución y suma tensión en el cierre del año.

La medida de fuerza será total, con una duración de 25 horas y movilización a la Secretaría de Trabajo. Se desarrollará desde las 13hs del martes 30 de diciembre hasta las 14 del miércoles 31 y alcanzará a todas las plantas del sector.

La decisión fue confirmada luego de la audiencia paritaria realizada de manera virtual el 26 de diciembre, que concluyó sin avances. El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó todas las medidas de protesta y cuestionó con dureza a las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone.

Desde el sindicato denunciaron “dilaciones” y “mala fe” por parte de las patronales, a las que acusan de no presentar balances contables que respalden la crisis económica que alegan. “Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, afirmó el SUTNA en un comunicado.

El gremio sostiene que las compañías buscan forzar una rebaja del salario real y avanzar en un congelamiento salarial, sin resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.

Las empresas, en cambio, rechazaron las acusaciones y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato. También advirtieron que el sector opera al 50% de su capacidad instalada, lo que, según plantean, limita cualquier discusión salarial. En ese marco, FATE calificó el paro como “intempestivo e ilegítimo” y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que las medidas afectan la continuidad productiva y la seguridad en las plantas.