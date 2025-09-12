Video: un camión que transportaba cerdos volcó en la ruta y los vecinos saquearon la carga Ocurrió en San Luis Potosí, en México. Los vecinos y transeúntes, en lugar de ayudar, se acercaron al lugar para llevarse a los animales heridos y muertos. Por







Un camión que transportaba cerdos volcó este viernes en el estado de San Luis Potosí, en México, y ocasionó una escena caótica: decenas de personas se acercaron al lugar para llevarse a los animales heridos y muertos.

El siniestro se produjo por causas que aún se están investigando. El vehículo de gran porte perdió el control, dejando a los animales esparcidos por la calzada. A pesar de la magnitud del hecho, el chofer resultó ileso, aunque las pérdidas económicas para la empresa transportista y el conductor son considerables.

La situación se volvió más tensa por la presencia de cerdos heridos y otros que lamentablemente no sobrevivieron, lo que generó un panorama desolador. Videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales mostraron el momento exacto en el que vecinos y transeúntes, en lugar de ayudar, se abalanzaron sobre la carga.

Las imágenes exhiben a decenas de personas corriendo y cargando a los cerdos para llevárselos. En una de las escenas más indignantes, se ve a un hombre llevándose dos chanchitos agarrados de las patas mientras los animales gritaban desesperadamente, un hecho que causó un fuerte repudio en las plataformas digitales, ya que muchos consideraron que la prioridad debió ser asistir al conductor y a los animales heridos, en lugar de aprovechar la vulnerabilidad de la situación.

Finalmente, la Guardia Nacional y Protección Civil se hicieron presentes en el lugar para controlar el tránsito y la situación. Las autoridades intentaron dispersar a la multitud y se encargaron de remover los restos de los animales de la ruta. El operativo se centró en restablecer el orden y asistir al chofer, que, aunque no sufrió lesiones físicas, fue víctima del oportunismo de quienes se aprovecharon de la tragedia para el beneficio propio.