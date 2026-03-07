7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: quiénes cobran $432.000 en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este monto a un grupo particular. Los detalles.

Por
Asignación Universal por hijo con Discapacidad: montos

Asignación Universal por hijo con Discapacidad: montos, calendario de pagos y cómo acceder al beneficio. 

  • Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y sociales se cobran con aumento en marzo de 2026.

  • ANSES aplicó un ajuste del 2,88%, según la inflación, por lo que la AUH y la AUH para hijos con discapacidad subió.

  • Los padres, tutores o responsables de curatela de los beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad recibirán $432.461 este mes.

  • Para acceder al beneficio es necesario tener los datos actualizados del grupo familiar en ANSES e informar un medio de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de los montos de las distintas asignaciones familiares: entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, que este mes alcanza los $432.461 tras el aumento que aplicó el organismo. En todos los casos de asignaciones sociales, el organismo previsional entrega el 80% y retiene el 20% restante, que se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.

El calendario de pagos depende de la terminación del DNI.
Te puede interesar:

Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que tenés que saber en marzo 2026

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad el beneficio no tiene límite de edad y su monto es mayor, debido a las necesidades y apoyos adicionales de cuidado que necesita este grupo de personas. El trámite para acceder a este beneficio es gratuito y presencial.

AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación por Hijo con Discapacidad está destinada a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social que tengan a cargo hijos con discapacidad.

Pueden acceder quienes se desempeñen como trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores rurales o de temporada. También está dirigida a personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, perciban la Prestación por Desempleo, sean titulares de jubilaciones o pensiones, o reciban pensiones no contributivas por invalidez o por trasplante, entre otros casos.

AUH ANSES
Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

Monto de la AUH para hijos con discapacidad de ANSES

El incremento en la AUH para hijos con discapacidad se aplica a partir del mecanismo de movilidad establecido en el Decreto 274/2024, que determina ajustes mensuales en función de la inflación, calculada por el IPC de ANSES. Para la liquidación de las asignaciones sociales se toma como referencia la inflación registrada hace dos meses, en este caso, en enero de 2026. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad registra un aumento del 2,88% y queda en $432.461. La AUH también aumentó y pasa a $132.014 por cada menor a cargo, cabe señalar.

Cómo acceder a la AUH para hijos con discapacidad de ANSES

Para acceder al beneficio, el hijo con discapacidad debe residir en el país, ser soltero o viudo y contar con la autorización vigente para el cobro emitida por la ANSES. A diferencia de otras asignaciones, no existe un límite de edad para su percepción.

El monto final de la asignación puede variar según el ingreso del grupo familiar, la categoría en el caso de monotributistas y la zona de residencia o de trabajo, factores que el organismo considera al momento de liquidar la prestación. Para comenzar el trámite es necesario contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES e informar un medio de cobro.

AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

Las fechas de cobro de la AUH se organizan de manera escalonada, según la terminación del DNI del padre, tutor o responsable de titula o curatela. El calendario de pagos comienza a regir el 09 de marzo y continúa de esta manera:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo.
  • DNI terminado en 1: martes 10 de marzo.
  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo.
  • DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo.
  • DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo.
  • DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo.
  • DNI terminado en 6: martes 17 de marzo.
  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo.
  • DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo.
  • DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El calendario fue modificado para evitar superposición con feriados.

Última hora ANSES: cambio urgente en el calendario de pagos de marzo 2026

El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024.

Bono de $70.000 de ANSES: ¿aumenta en marzo 2026?

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de marzo

La Tarjeta Alimentar funciona como complemento de las asignaciones sociales.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en marzo 2026

El beneficio se acredita automáticamente junto con la asignación principal.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en marzo 2026

El calendario de pago sigue las fechas habituales del organismo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en marzo 2026

Rating Cero

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

El antes y después de Guido Süller tras el lifting de labios.

La impresionante transformación de Guido Süller tras realizarse una cirugía estética

En noviembre de 2021, Patrick Hughes fue contratado para escribir y dirigir una película de ciencia ficción y acción titulada War Machine en Lionsgate, con Alan Ritchson en el papel principal. 
play

Cuál es la trama de Máquina de guerra, la película que estrenó Netflix y sorprende a todos

Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López.

Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó

Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

últimas noticias

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

Hace 13 minutos
Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Hace 20 minutos
Javier Milei comienza su actividad en los EEUU. 

Milei participará del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Trump en Miami

Hace 42 minutos
Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado

Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía

Hace 52 minutos
La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 850.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 53 minutos