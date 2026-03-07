Atención ANSES: quiénes cobran $432.000 en marzo 2026

Asignación Universal por hijo con Discapacidad: montos, calendario de pagos y cómo acceder al beneficio.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y sociales se cobran con aumento en marzo de 2026.
ANSES aplicó un ajuste del 2,88%, según la inflación, por lo que la AUH y la AUH para hijos con discapacidad subió.
Los padres, tutores o responsables de curatela de los beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad recibirán $432.461 este mes.
Para acceder al beneficio es necesario tener los datos actualizados del grupo familiar en ANSES e informar un medio de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de los montos de las distintas asignaciones familiares: entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, que este mes alcanza los $432.461 tras el aumento que aplicó el organismo. En todos los casos de asignaciones sociales, el organismo previsional entrega el 80% y retiene el 20% restante, que se paga de forma acumulada una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad el beneficio no tiene límite de edad y su monto es mayor, debido a las necesidades y apoyos adicionales de cuidado que necesita este grupo de personas. El trámite para acceder a este beneficio es gratuito y presencial.
AUH para hijos con discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder
La Asignación por Hijo con Discapacidad está destinada a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social que tengan a cargo hijos con discapacidad.
Pueden acceder quienes se desempeñen como trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores rurales o de temporada. También está dirigida a personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, perciban la Prestación por Desempleo, sean titulares de jubilaciones o pensiones, o reciban pensiones no contributivas por invalidez o por trasplante, entre otros casos.
Monto de la AUH para hijos con discapacidad de ANSES
El incremento en la AUH para hijos con discapacidad se aplica a partir del mecanismo de movilidad establecido en el Decreto 274/2024, que determina ajustes mensuales en función de la inflación, calculada por el IPC de ANSES. Para la liquidación de las asignaciones sociales se toma como referencia la inflación registrada hace dos meses, en este caso, en enero de 2026. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad registra un aumento del 2,88% y queda en $432.461. La AUH también aumentó y pasa a $132.014 por cada menor a cargo, cabe señalar.
Cómo acceder a la AUH para hijos con discapacidad de ANSES
Para acceder al beneficio, el hijo con discapacidad debe residir en el país, ser soltero o viudo y contar con la autorización vigente para el cobro emitida por la ANSES. A diferencia de otras asignaciones, no existe un límite de edad para su percepción.
El monto final de la asignación puede variar según el ingreso del grupo familiar, la categoría en el caso de monotributistas y la zona de residencia o de trabajo, factores que el organismo considera al momento de liquidar la prestación. Para comenzar el trámite es necesario contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES e informar un medio de cobro.
AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
Las fechas de cobro de la AUH se organizan de manera escalonada, según la terminación del DNI del padre, tutor o responsable de titula o curatela. El calendario de pagos comienza a regir el 09 de marzo y continúa de esta manera: