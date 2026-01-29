29 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno redujo las retenciones al petróleo convencional

El Ejecutivo elevó el piso a partir del cual las empresas comienzan a pagar derechos de exportación y así mejorar la competitividad de provincias como Chubut y Santa Cruz frente al avance de Vaca Muerta.

La medida beneficia a la producción de petróleo convencional de Chubut

La medida beneficia a la producción de petróleo convencional de Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

El Gobierno modificó el esquema de retenciones para el petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, una decisión que apunta a compensar el agotamiento natural de estas áreas y sostener los niveles de inversión y empleo en las provincias hidrocarburíferas para mejorar su competitividad ante el avance de Vaca Muerta.

La medida se implementó a través del Decreto 59/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión surgió tras una serie de acuerdos entre el Ministerio de Economía, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El Gobierno reconoció en los considerandos de la norma que la producción convencional "atraviesa una situación compleja" debido a los altos costos operativos y la competencia de los recursos no convencionales.

Así, el decreto eleva el piso a partir del cual las empresas comienzan a pagar derechos de exportación, con un valor base que pasa de u$s45 a u$s65 por barril.

Si el precio internacional Brent es igual o menor a esa cifra, la alícuota será de 0%. Si es igual o superior a u$s80, pasará a 8%. Si el importe oscila entre los u$s65 y u$s80, se aplicará una fórmula polinómica para determinar el porcentaje intermedio.

Impacto en la Patagonia por el declive del petróleo convencional

Según el informe "Reactivación de pozos de petróleo maduro en Argentina" elaborado por el consultor José Luis Dalla Gassa y publicado a fines de 2025, la concentración de capital en Vaca Muerta genera una crisis inmediata: caída abrupta de producción, empleo, regalías e ingresos provinciales.

En la Cuenca del Golfo San Jorge —corazón histórico del petróleo argentino— la producción se derrumba. Pasó de 280.000 barriles diarios en 2012 a menos de 190.000 bbl/d en 2025. Las reservas probadas retrocedieron 24% en Chubut y un dramático 60% en Santa Cruz durante la última década.

El impacto fiscal es igualmente severo: Chubut vio sus regalías caer 13,6% en 2025 respecto a 2024: y Santa Cruz sufrió una merma del 18% en el mismo período.

Ante esto, las provincias petroleras se unieron para reclamar facilidades que permitan recuperar el dinamismo del sector.

Noticia en desarrollo.-

