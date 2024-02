Aumentan tarifas estacionales de luz para altos ingresos: mantienen subsidios en niveles medios y bajos

De esta manera, el precio sin subsidio para el Nivel 1 tendrá un aumento de hasta el 124,85% respecto de los valores vigentes entre noviembre de 2023 y enero de 2024. De esos porcentajes puede inferirse un traslado determinado a la tarifa final, si se tiene en cuenta que aún faltan aprobar los ajustes al Valor Agregado de Distribución (VAD) y de transporte, luego de las audiencias realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el 26 y el 29 de enero.

La Secretaría de Energía plantearon en los considerandos de la resolución que las administraciones anteriores "no contemplaron los reales costos de abastecimiento del sistema que debía ser abonados por los usuarios del mercado eléctrico mayorista. "Esta falta de reconocimiento no ha sido una medida puntual, o acotada en el tiempo, para superar crisis o situaciones excepcionales, sino que ha respondido a una política del Estado Nacional de no transparentar los costos reales del suministro eléctrico", indicaron.

Además, aseguraron que la remuneración de los valores no reconocidos generaron déficits acumulados en 20 años que, calculado a un tipo de cambio promedio anual mayorista, "representaron la suma de u$s104.764.808.732, es decir, un promedio de u$s5.238.240.437 anuales".