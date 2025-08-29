AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a $52.250 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con un hijo recibirán un refuerzo clave a través de la Tarjeta Alimentar, que deposita $52.250 en forma automática junto con el haber mensual. Este beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se paga en las mismas fechas que la AUH.
AUH 1 ANSES.png
El beneficio se acredita de forma automática y no requiere trámites adicionales.
Freepik
AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025
El monto de la AUH en septiembre se fijó en $115.087 por hijo, de los cuales se acredita el 80%, es decir $92.070, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Para los casos de hijos con discapacidad, el haber asciende a $371.463, con un pago mensual de $297.170. Este incremento se debe a la fórmula de movilidad que actualiza las prestaciones en función de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:
No requiere trámite adicional: se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto de agosto y son los siguientes:
-
$52.250 para familias con 1 hijo.
-
$81.936 para familias con 2 hijos.
-
$108.062 para familias con 3 hijos o más.
Madre hijo AUH
Familias con tres hijos o más reciben $108.062 en concepto de Tarjeta Alimentar.
Freepik
De esta manera, quienes perciben la AUH con un hijo reciben en septiembre un total de $92.070, sumados a los $52.250 de la Tarjeta Alimentar. Por lo que obtienen un total de $144.320. Además, el beneficio es compatible con otros refuerzos como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y el retroactivo retenido que se cobra con la Libreta AUH.