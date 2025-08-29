29 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a $52.250 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social adelantó que habrá un refuerzo clave para algunos beneficiarios que perciben la Asignación Universal por Hijo.

En septiembre, la AUH por hijo es de $92.070 más $52.250 de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en septiembre 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con un hijo recibirán un refuerzo clave a través de la Tarjeta Alimentar, que deposita $52.250 en forma automática junto con el haber mensual. Este beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se paga en las mismas fechas que la AUH.

Hogares con tres hijos o más que cobran la asignación recibirán $108.062 por la Tarjeta Alimentar de ANSES, acreditado junto con la prestación mensual.
ANSES paga $108.062 a la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

El beneficio se acredita de forma automática y no requiere trámites adicionales.

AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025

El monto de la AUH en septiembre se fijó en $115.087 por hijo, de los cuales se acredita el 80%, es decir $92.070, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Para los casos de hijos con discapacidad, el haber asciende a $371.463, con un pago mensual de $297.170. Este incremento se debe a la fórmula de movilidad que actualiza las prestaciones en función de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

  • Mujeres embarazadas a partir de la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo.

  • Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas.

No requiere trámite adicional: se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto de agosto y son los siguientes:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 hijos o más.

Madre hijo AUH
Familias con tres hijos o más reciben $108.062 en concepto de Tarjeta Alimentar.

De esta manera, quienes perciben la AUH con un hijo reciben en septiembre un total de $92.070, sumados a los $52.250 de la Tarjeta Alimentar. Por lo que obtienen un total de $144.320. Además, el beneficio es compatible con otros refuerzos como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y el retroactivo retenido que se cobra con la Libreta AUH.

