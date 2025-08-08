AUH de ANSES: cuánto y cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los montos actualizados y el cronograma de pagos de la Prestación Alimentar. Por







El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, se realizará durante el mes de agosto de 2025 junto con los haberes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta asistencia está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica para las familias con hijos menores de edad.

ANSES AUH 3.png Los montos de la Tarjeta Alimentar no tuvieron actualización en agosto 2025. Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en agosto 2025 Para agosto de 2025, la actualización de la AUH responde a un ajuste del 1,62%, determinado por el último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta suba, el monto total de la AUH asciende a $112.941 por hijo, pero tras la retención del 20%, el importe final a cobrar es de $90.352,80.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años.

Personas que reciben la Asignación por Embarazo .

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o madres de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025 Para agosto de 2025, los montos de la Prestación Alimentar no presentan modificaciones respecto al mes anterior. Esta ayuda económica se mantiene en los siguientes valores, según la composición del grupo familiar: