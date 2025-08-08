AUH de ANSES: cuánto y cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, se realizará durante el mes de agosto de 2025 junto con los haberes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta asistencia está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica para las familias con hijos menores de edad.
Los montos de la Tarjeta Alimentar no tuvieron actualización en agosto 2025.
AUH de ANSES: monto con aumento en agosto 2025
Para agosto de 2025, la actualización de la AUH responde a un ajuste del 1,62%, determinado por el último índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta suba, el monto total de la AUH asciende a $112.941 por hijo, pero tras la retención del 20%, el importe final a cobrar es de $90.352,80.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025
Para agosto de 2025, los montos de la Prestación Alimentar no presentan modificaciones respecto al mes anterior. Esta ayuda económica se mantiene en los siguientes valores, según la composición del grupo familiar:
$52.250 para familias con un hijo o personas que reciben la Asignación por Embarazo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres o más hijos.
La Prestación Alimentar alcanza hasta los $108.062 para familias numerosas.
AUH de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
El calendario de pagos de agosto para quienes reciben AUH y Tarjeta Alimentar, según la terminación del DNI, es el siguiente:
DNI 0: 8 de agosto
DNI 1: 11 de agosto
DNI 2: 12 de agosto
DNI 3: 13 de agosto
DNI 4: 14 de agosto
DNI 5: 18 de agosto
DNI 6: 19 de agosto
DNI 7: 20 de agosto
DNI 8: 21 de agosto
DNI 9: 22 de agosto