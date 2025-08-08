IR A
Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Esta comedia romántica combina un elenco de estrellas con un giro novedoso para el género. Dura poco más de una hora y media y se puede ver en la plataforma de streaming.

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.

Netflix

Netflix tiene una gran cantidad de comedias románticas dentro de su catálogo y en muchas de ellas aparecen triángulos amorosos. Pero una película ha logrado darle un giro novedoso para mantener atrapado al público, combinando risas y ternura mientras explora los choques culturales que debe sobrellevar una relación.

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Se trata de La joven francesa, una película de 2024 dirigida por James Woods y Nicolas Wright que se estrenó en Netflix a comienzos de 2025. Tuvo una gran recepción gracias a su elenco, que incluye a figuras como Zach Braff (Scrubs) y Vanessa Hudgens (High School Musical), y su duración de apenas 106 minutos.

La historia se centra en Gordon y Sophie, una pareja que parece tenerlo todo hasta que debe enfrentarse a varios desafíos al mismo tiempo: un nuevo trabajo, una mudanza a otro país, la desaprobación de la familia y, para complicar aún más las cosas, la reaparición de la exnovia de ella.

la joven francesa.jpg

Netflix: sinopsis de La joven francesa

Gordon Kinski, un profesor de secundaria de Brooklyn y romántico empedernido, está listo para dar el siguiente paso en la relación con su novia Sophie Tremblay, a quien planea proponerle matrimonio. Pero todo se complica cuando ella, que es chef, recibe una nueva oferta de trabajo para el empleo de sus sueños.

Se trata de una oportunidad como cocinera en un prestigioso restaurante con estrellas Michelin que queda en Quebec, Canadá, su ciudad natal. Gordon decide postergar la propuesta de matrimonio y acompañarla, pero allí descubrirá que no solo se enfrenta al choque cultural con la familia de su novia: la dueña del restaurante es Ruby Collins, la ex de Sophie, y buscará recuperarla.

Tráiler de La joven francesa

Embed - LA JOVEN FRANCESA Trailer (2024) SUBTITULADO [HD] Vanessa Hudgens / French Girl Trailer /

Reparto de La joven francesa

  • Zach Braff como Gordon Kinski.
  • Évelyne Brochu como Sophie Tremblay.
  • Vanessa Hudgens como Ruby Collins.
  • William Fichtner como Peter Kinski.
  • Luc Picard como Alphonse Tremblay.
