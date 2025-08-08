IR A
Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta producción turca logró conquistar nuevamente a la audiencia de todo el mundo en la plataforma de streaming.

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.

Netflix

Medianoche en el Pera Palace está viviendo un resurgimiento especial en este 2025 al ubicarse como una de las producciones turcas más vistas que se encuentra disponible en Netflix. Esta serie mezcla de manera especial elementos de viajes temporales, intriga histórica y romance, transportando a los espectadores a la Turquía de principios del siglo XX a través de un relato que mezcla thriller, drama y suspenso de manera impecable.

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
Te puede interesar:

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

La producción turca logró conquistar nuevamente a la audiencia de todo el mundo gracias a su propuesta única que fusiona historia real con elementos fantásticos. Ambientada en el icónico hotel Pera Palace de Estambul, la serie presenta una historia donde una periodista moderna se ve transportada al año 1919, momento crucial en la transformación de Turquía del Imperio Otomano hacia la república moderna. Esta premisa permite explorar uno de los períodos más determinantes de la historia turca desde una perspectiva completamente innovadora.

Con apenas 16 episodios, esta joya escaló posiciones en el ranking de contenido más visto de Netflix durante 2025, compitiendo exitosamente con grandes producciones internacionales como Bridgerton y The Crown, pero ofreciendo una perspectiva cultural e histórica completamente diferente que la distingue en el panorama del entretenimiento digital.

Medianoche en el Pera Palace Netflix

Sinopsis de Medianoche en el Pera Palace, disponible en Netflix

Basada en la obra literaria de Charles King, esta producción turca construye un relato extraordinario que entrelaza hechos históricos reales con elementos de ciencia ficción. La trama sigue a Esra, una periodista contemporánea que, mientras investiga en el legendario hotel Pera Palace de Estambul, descubre accidentalmente un portal temporal que la transporta directamente al 1919, una época de transformación radical para Turquía.

Una vez en el pasado, Esra se encuentra inmersa en un momento histórico decisivo: el ocaso del Imperio Otomano y el nacimiento de la Turquía moderna. Pese a eso, su llegada no es casualidad, ya que pronto descubre la existencia de una conspiración política que amenaza con alterar completamente el curso de la historia. La protagonista debe navegar entre las complejidades políticas de la época, establecer alianzas inesperadas y utilizar su conocimiento del futuro para prevenir que este complot cambie irreversiblemente el destino de la nación turca.

Medianoche en el Pera Palace Netflix

Tráiler de Medianoche en el Pera Palace

Embed - Tráiler - Temporada 1 Medianoche en el Pera Palace

Reparto de Medianoche en el Pera Palace

  • Hazal Kaya - Protagonista principal
  • Tansu Biçer
  • Selahattin Pasali
  • James Chalmers
  • Yasemin Szawlowski
  • Engin Hepileri
  • Güven Murat Akpinar
  • Nezaket Erden
  • Tülin Özen
  • Erol Babaoglu
