La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, comenzó su recorrido público en Cuestión de Peso hace dos años, donde no solo inició un proceso físico exigente, sino también una fuerte transformación emocional. Es así que a través de Instagram, plataforma donde reúne más de 600 mil seguidores, fue documentando el camino que la llevó a perder más de 40 kilos. Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140 , condición médica necesaria para recibir el alta definitiva.

La ex participante del reality no solo compartió cifras, sino también su mirada personal sobre el proceso. De manera frecuente publica fotos del antes y después y, en varias ocasiones, expresó cómo ese cambio físico también reflejaba una reconstrucción interior. En febrero, por ejemplo, desde la playa, aseguró sentirse emocionada por cómo su cuerpo se estaba transformando y reafirmó su compromiso con el entrenamiento incluso durante el verano.

La constancia de Camilota incluyó actividad física variada, como cardio, fuerza y ejercicios funcionales, con una alimentación saludable y un trabajo emocional que ella misma definió como profundo.

A comienzos de julio , cuando había regresado al programa para buscar su tercera alta médica, Camilota decidió abandonar “Cuestión de Peso” de manera inesperada . Apenas una semana después de su retorno, y tras registrar una leve pérdida de peso de 300 gramos, sorprendió al comunicar su decisión al aire.

Durante una intervención en vivo, expresó que no se sentía integrada al grupo de compañeros y que esa sensación la llevaba a querer dar un paso al costado. Aunque planteó la posibilidad de continuar en el grupo de participantes que ya obtuvieron su alta, su intención era liberar su lugar dentro del ciclo actual. “No me siento parte del grupo”, afirmó frente a las cámaras.

Pese a los intentos del conductor Mario Massaccesi de calmar la situación y proponer que la charla continuara detrás de cámara, Camilota mantuvo su postura. También intervino Sergio Verón, intentando explicarle las implicancias de abandonar un tratamiento médico en curso. Pese a eso, ella reiteró que no soportaba la angustia que le generaba seguir en ese entorno.

El conflicto se potenció cuando algunos participantes le respondieron en vivo, cuestionando su postura. Yael, una de sus compañeras, la interpeló directamente, mientras que otros intentaron minimizar la situación. Ella, por otra parte, insistió en que había intentado hablarlo antes, pero no se sintió con fuerzas para hacerlo.

El conductor del programa cuestionó la forma en que decidió comunicar su salida y le pidió que no subestimara al equipo profesional. La tensión creció al punto que Massaccesi le indicó claramente la puerta de salida, mientras le aclaraba que su continuidad dependería de una charla posterior con la producción.