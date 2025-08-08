Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Una versión más liviana de la clásica preparación, pero con todo el sabor del chocolate bien hecho.

Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Las redes sociales, los blogs de cocina y hasta algunos nutricionistas comenzaron a compartir recetas que prometen no resignar sabor a cambio de eliminar ingredientes, como la harina o el azúcar. Uno de los favoritos del público, el brownie , no se quedó afuera de esta movida.

Mientras que la receta tradicional suele estar cargada de manteca, azúcar y harina de trigo, ahora aparecen opciones más livianas que, sin perder el espíritu del postre original, ofrecen una versión más equilibrada y apta para distintas dietas.

La propuesta que sigue no lleva harina, azúcar, gluten ni lactosa. Sí, un brownie “sin todo” pero que conserva la textura húmeda y ese sabor profundo a chocolate que lo hace inconfundible. Una opción para quienes buscan cuidarse un poco más sin renunciar al placer de algo dulce.

100 gramos de nueces (las que se prefieran: californianas, de macadamia o incluso avellanas)

200 gramos de chocolate sin azúcar y sin gluten , apto para fundir

En una olla pequeña a fuego suave, derretir la manteca junto con el chocolate previamente troceado. Remover constantemente para evitar que se pegue. Una vez derretido, dejar entibiar unos minutos. Este paso es clave: si la mezcla está muy caliente al incorporarla, puede cocinar los huevos antes de tiempo .

En un bol aparte, batir los huevos junto con la stevia. Sumar la leche de almendras, el aceite elegido y la vainilla. Volver a batir hasta integrar bien todos los líquidos.

Agregar la mezcla de chocolate ya atemperada al bol con los huevos y batir nuevamente. Incorporar luego la harina de almendras, mezclando hasta lograr una masa uniforme. Por último, sumar las nueces picadas y revolver con espátula o cuchara de madera.

Verter la preparación en un molde cuadrado o rectangular previamente enmantecado si no es de silicona. Se puede decorar con algunas nueces por encima para darle un toque crocante.

Con el horno precalentado a 180 grados, cocinar durante unos 20 minutos. El tiempo puede variar según el horno, pero conviene no pasarse para que el brownie mantenga su textura húmeda. Un truco: si al pinchar con un palillo sale ligeramente manchado, está en su punto justo.

Dejar enfriar antes de cortar. Se pueden obtener aproximadamente 24 porciones chicas. Cada una aporta cerca de 130 calorías y poco menos de 5 gramos de hidratos de carbono, una opción tentadora para quienes cuidan su alimentación sin entrar en extremos.