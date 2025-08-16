16 de agosto de 2025 Inicio
Cuáles son los requisitos de ARCA para las compras en el exterior

La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) estableció requisitos precisos para aquellas personas que deseen efectuar compras en el exterior a través de sitios como Shein o Temu.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Un informe reciente de la Cámara Argentina de la Indumentaria (CAMARA) reveló que los argentinos alcanzaron un récord histórico en la compra de ropa en el exterior entre enero y mayo de 2025. Durante este período, los gastos superaron los 1.500 millones de dólares. Este incremento notable se vincula en gran medida al auge de plataformas de comercio electrónico internacionales como Shein y Temu, que se consolidan como las preferidas de los consumidores.

Cuál es el nuevo sistema para aportes y contribuciones de las empleadas domésticas que lanzó ARCA

El informe de la CAMARA indica que el gasto en indumentaria extranjera durante el primer cuatrimestre de 2025 superó en un 9% al récord anterior registrado en 2017. Resulta aún más relevante el crecimiento del 211% en los envíos internacionales puerta a puerta, modalidad popularizada por tiendas como Shein y Temu. Este tipo de entrega facilita la adquisición de productos del exterior, potenciando la tendencia de compra transfronteriza.

Frente a este fenómeno, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una serie de requisitos para los usuarios que realizan compras en estas plataformas. Aunque el informe no detalla todas las medidas, estas normativas suelen incluir límites de cantidad y valor por compra, presentación de declaración jurada y pago de aranceles e impuestos correspondientes. El objetivo de ARCA consiste en regular este tipo de transacciones y asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras vigentes para la entrada de mercadería al país.

Qué requisitos tiene ARCA para las compras en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció, a través de su sitio oficial, los requisitos que los compradores deberán cumplir para realizar compras en el exterior. Los envíos destinados a personas humanas o jurídicas, conocidos como Pequeño Envío, deberán reunir condiciones específicas para poder ser aceptados.

Cada envío deberá contener hasta tres unidades de la misma especie, sin superar los 50 kg por paquete, sin importar el peso total del envío. Además, el valor total no podrá exceder los 3.000 dólares por envío y su finalidad no deberá ser comercial.

En su apéndice sobre la operatoria del Régimen de Courier, ARCA indicó que los envíos con un valor FOB de hasta 400 dólares estarán exentos del derecho de importación y del pago de la tasa de estadística, quedando sujetos únicamente al impuesto al valor agregado e impuestos internos cuando correspondan. En los casos en que el valor del envío supere ese monto, los tributos antes mencionados deberán abonarse sobre el excedente.

Para realizar compras en el exterior, el comprador deberá contar con medios de pago autorizados, como tarjeta de crédito, adhesión a PayPal, DineroMail, Western Union, entre otros. También será necesario tener a disposición el número de CUIT y la Clave Fiscal de ARCA con un nivel de seguridad mínimo 3.

Una vez recibido el producto, se deberá ingresar al sitio web de ARCA utilizando el CUIT y la Clave Fiscal para notificar la recepción a través del servicio "Envíos Postales Internacionales". Este paso deberá completarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la llegada de la mercadería.

Si el comprador no realiza esta notificación dentro del plazo estipulado, ARCA podrá bloquear la recepción de nuevos envíos hasta que se subsane la situación o se presente una justificación válida.

El cumplimiento de estas normativas busca garantizar que las compras internacionales se realicen de manera ordenada y transparente, asegurando la correcta liquidación de impuestos y facilitando el control aduanero de los envíos que ingresan al país.

