Atención, jubilados de ANSES: por qué el 10 de abril 2026 es una fecha muy importante La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma y los nuevos valores para el mes que viene, con actualización por inflación y continuidad del refuerzo mensual. Por + Seguir en







El calendario arranca con quienes cobran el haber mínimo. Freepik

El 10 de abril de 2026 comienza el calendario de pagos para los jubilados de ANSES que cobran la mínima .

La jubilación base sube un 2,9% y se ubica en $380.319 .

Con el bono, el ingreso total alcanza los $450.319 .

Las fechas se organizan según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el 10 de abril de 2026 es una fecha clave porque ese día comienza el calendario de pagos para los jubilados que cobran el haber mínimo, ya con el aumento del 2,9% y el bono mensual incluido.

Anses - Jubilación El aumento se calcula según la inflación mensual. Pexels Aumento para jubilados de ANSES en abril 2026 El incremento responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización, los haberes previsionales se ajustan automáticamente en función de la inflación. La jubilación mínima pasará a $380.319, mientras que la jubilación máxima se elevará a $2.559.188. Este ajuste impacta también en pensiones y otras prestaciones del sistema previsional.

Bono de $70.000 de ANSES en abril 2026 El bono de $70.000 continuará vigente para quienes perciben los haberes más bajos. Este refuerzo se liquida junto con el pago mensual y es clave para el ingreso final. Con este adicional, los jubilados que cobran la mínima alcanzarán un total de $450.319 en abril. El bono, que permanece sin cambios desde 2024, sigue siendo determinante para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: cuándo cobro en abril 2026 El calendario de pagos para quienes perciben hasta un haber mínimo comienza el viernes 10 de abril y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

DNI terminado en 2: martes 14 de abril

DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

DNI terminado en 7: martes 21 de abril

DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminado en 9: jueves 23 de abril Anses - Jubilación erzo continúa vigente para ingresos más bajos. Pexels Desde esa fecha, los beneficiarios podrán acceder a sus haberes actualizados junto con el refuerzo correspondiente.