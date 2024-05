Atención ANSES: últimos días para anotarse a las Becas Progresar

A su vez, quienes ya aplicaron y todavía no recibieron una respuesta, ANSES confirmará, por sí o por no, el estado del trámite en los próximos días. Para quienes todavía no se hayan anotado y deseen hacerlo, tienen unos pocos días más para realizar el procedimiento gracias a la extensión del plazo de inscripción. A continuación, todos los detalles.

Becas Progresar ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció que el monto mensual sea de $20.000. ANSES

Qué son las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar son un programa respaldado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y ejecutado por el organismo previsional, destinado a proporcionar ayuda financiera a estudiantes de todos los niveles educativos, desde la educación primaria hasta la universidad.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Están destinadas a jóvenes de entre 16 y 24 años. Existen diversas opciones de becas en el programa:

Progresar Obligatorio : dirigido a estudiantes de nivel secundario que cumplen con la escolaridad obligatoria.

: dirigido a estudiantes de nivel secundario que cumplen con la escolaridad obligatoria. Progresar Superior: destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario.

destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario. Progresar Enfermería: diseñado para estudiantes de carreras de enfermería.

diseñado para estudiantes de carreras de enfermería. Progresar Trabajo: orientado a jóvenes que desean completar cursos de formación profesional para mejorar sus perspectivas laborales.

Montos de las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar ofrecen un monto total anual de $240.000, distribuidos en pagos mensuales de $20.000. No obstante, la entidad previsional retiene el 20% de ese monto, lo que significa que los estudiantes beneficiarios recibirían $16.000 mensuales. La retención puede ser recuperada en una única cuota al presentar el certificado de alumno regular.

Becas Progresar ANSES Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar, es imprescindible presentar un formulario de escolaridad. anses

Hasta cuándo puedo inscribirme a las Becas Progresar de ANSES

El período de inscripción varía según el tipo de beca Progresar asignada y se realiza a través del sitio web oficial del Gobierno:

Para aquellos que promueven la finalización de la educación obligatoria, el plazo de inscripción se extiende hasta el 17 de mayo de 2024.

Para quienes buscan fomentar la educación superior, también es hasta el 17 de mayo de 2024.

En el caso de Progresar Enfermería, la fecha límite de inscripción es el 17 de mayo de 2024.

Por último, para Progresar Trabajo, la inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2024.

Vale destacar que en primera instancia, y luego de que se postergue en marzo, las postulaciones iban a regir hasta el 30 de abril, pero el Ministerio de Capital Humano y ANSES extendieron el plazo.

Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

Para inscribirse a las Becas Progresar de ANSES, se debe ingresar a https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar con el usuario y contraseña o crear uno. Una vez allí, seguir estos pasos: