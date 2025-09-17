17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Paso a paso para reclamar tu PNC de ANSES si te la dieron de baja en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que se puede realizar un trámite para recuperar el beneficio.

Por
Anses explicó el paso a paso para reclamar las PNC.

Anses explicó el paso a paso para reclamar las PNC.


Freepik

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden reclamar en caso de que su Pensión No Contributiva haya sido dada de baja. Esto se debe a que en las últimas semanas, varios de titulares de las PNC se encontraron con la sorpresiva noticia de que ya no percibían su prestación habitual. Para revertir esta situación, es posible hacer un reclamo.

El haber de la AUH general en octubre será de $117.250,96, con un pago neto de $93.800,77 por hijo.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cuánto cobro con aumento más la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

PNC de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de esta prestación para el mes próximo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de esta prestación para el mes próximo.

Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES

Los cuatro tipos de Pensiones No Contributivas y sus requisitos son:

  • Pensión No Contributiva por Vejez: para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.
  • PNC por Invalidez Laboral: para acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
  • PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud.
  • PNC para Madre de 7 hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

PNC de ANSES: por qué me la dieron de baja

Entre los motivos más habituales de la suspensión del pago se encuentran los siguientes:

  • No haber asistido al turno médico o administrativo citado por ANDIS.
  • No presentar en tiempo y forma la documentación requerida para renovar el beneficio.
  • Falta de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez.
  • Incumplimiento de criterios socioeconómicos que justifican su continuidad.

Para saber si la prestación fue cancelada, se debe ingresar a la plataforma oficial "mi ANSES" y consultar el recibo mensual de haberes, donde figura la resolución que indica la terminación del beneficio y la fecha de notificación. En caso de dudas, también se puede concurrir a una oficina de atención presencial del organismo.

Cómo reclamar mi PNC de ANSES

Cuando ANSES da de baja una PNC, el titular o su apoderado tienen derecho a presentar un reclamo administrativo para solicitar la revisión de la medida. Este trámite debe iniciarse dentro de los 60 días desde que se notificó la baja. A continuación se detalla el paso a paso:

  • Ingresar a "mi ANSES" con tu CUIL y Clave de Seguridad Social para revisar la notificación y resolución que puso fin al beneficio y su fecha. También, se puede en una oficina presencial de la entidad.
  • Reunir la documentación que respalde la situación: certificado médico actualizado, estudios, CUD vigente, constancias socioeconómicas y cualquier otro comprobante que justifique la continuidad del beneficio.
  • Redactar una nota de reclamo: Debe presentarse por escrito, estar firmada por el titular o su representante legal, e indicar con claridad qué resolución se compromete. Es importante explicar los motivos por los cuales se considera que la baja fue incorrecta.
  • Para presentar el recurso ante ANSES, se puede cargar la nota y la documentación de manera digital a través de "mi ANSES" o entregarlas personalmente en una sucursal. Recordar guardar el número de expediente para hacer el seguimiento.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió cuáles son los comercios adheridos al programa Beneficios Anses.

ANSES: estos son los comercios en los que se puede obtener un 20% de descuento

Anses difundió los nuevos montos de las PNC para octubre.

Pensiones no Contributivas de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025 con aumento confirmado

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este miércoles 17 de septiembre

La Asignación por Nacimiento se cobra por única vez y requiere acreditar el nacimiento ante Anses.

ANSES paga un extra desconocido de $68.337 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Anses explicó que deberá hacer un cambio en los pagos de octubre.

El cambio que tendrá que hacer ANSES en los pagos de octubre 2025

Anses explicó quiénes pueden acceder a $269.537 en octubre.

ANSES paga $269.537 a familias: quiénes pueden acceder en octubre 2025

Rating Cero

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

últimas noticias

El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA ya empezó a vender reservas

Hace 4 minutos
play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Hace 14 minutos
El Gobierno deslizó la posibilidad de la existencia de adoctrinamiento en las aulas.

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

Hace 38 minutos
España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Hace 39 minutos
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados vive en condiciones inaceptables

León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

Hace 49 minutos