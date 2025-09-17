Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, hoy jueves 18 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 18 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI terminado en 8.

ANSES: Asignación por Embarazo Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves 18 con DNI culminado en 6.