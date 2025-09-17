17 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, hoy jueves 18 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 18 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único.

El haber de la AUH general en octubre será de $117.250,96, con un pago neto de $93.800,77 por hijo.
AUH de ANSES: cuánto cobro con aumento más la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI finalizado en 8.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI terminado en 8.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves 18 con DNI culminado en 6.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único, Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el martes 13 de octubre.

