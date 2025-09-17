Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, hoy jueves 18 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 18 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI finalizado en 8.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 18 de septiembre con DNI terminado en 8.
ANSES: Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves 18 con DNI culminado en 6.
ANSES: Asignaciones de Pago Único
El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único, Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el martes 13 de octubre.