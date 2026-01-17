17 de enero de 2026 Inicio
La billetera virtual permite un gran ahorro durante enero 2026.

  • Vehículos 0 km y motos nuevas quedan exentos de VTV hasta 4 años o 64.000 km, con obligación de presentar el rodado.
  • Jubilados, mayores de 65 y personas con discapacidad con CUD vigente están exentos del pago del arancel.
  • Cuenta DNI ofrece descuentos y reintegros en comercios, supermercados, ferias y farmacias, permitiendo ahorrar en compras esenciales.
  • Promociones de verano incluyen 25% de descuento en gastronomía, balnearios y marcas reconocidas, además de beneficios en estaciones YPF y grandes cadenas de supermercados.

Desde 2026, la normativa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) establece exenciones específicas según la antigüedad del vehículo y la situación social del titular. Los automóviles particulares 0 km no deben someterse a la inspección hasta cumplir cuatro años desde el patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
En el caso de las motocicletas nuevas, el período de exención también se extiende hasta el cuarto año, permitiendo que las unidades más recientes circulen de manera legal sin pasar por el control mecánico obligatorio durante sus primeros años de uso.

Cuenta DNI
Por otra parte, se mantiene una exención de pago para determinados grupos con el objetivo de reducir la carga económica del trámite. Este beneficio incluye a jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos jubilatorios, así como a personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El vehículo debe presentarse a la inspección para garantizar la seguridad vial, pero el titular queda liberado del arancel siempre que el rodado figure a su nombre o se utilice para trasladar a un familiar directo con la documentación correspondiente.

Como ahorrar $250.000 con Cuenta DNI en enero 2026

Para alcanzar el objetivo de ahorrar $250.000 durante enero de 2026, los usuarios de Cuenta DNI deben implementar una estrategia de consumo inteligente basada en el calendario de beneficios del Banco Provincia. La clave consiste en aprovechar los descuentos del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías cada sábado, junto con los reintegros en comercios de cercanía y supermercados. Al distribuir las compras y aprovechar los topes mensuales de cada categoría —incluyendo promociones especiales en ferias, mercados y beneficios para jóvenes y mayores de 60 años—, una familia puede acumular devoluciones directas que alivian de manera significativa el presupuesto del primer mes del año.

Más allá de los rubros esenciales, la billetera digital impulsa el ahorro mediante consumos relacionados con el ocio y la temporada de verano. Durante este periodo, se activan promociones exclusivas en gastronomía, heladerías y espectáculos, especialmente en puntos turísticos de la provincia, que permiten obtener reintegros adicionales por cada pago con QR. Al coordinar las compras entre dos integrantes de un mismo hogar, el ahorro total puede alcanzar la cifra mencionada, convirtiendo a la aplicación en una herramienta financiera clave para ganarle a la inflación y optimizar el rendimiento del salario.

Cuenta DNI
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

