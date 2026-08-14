Escándalo: una famosa influencer le declaró la guerra a su exnovio luego de que presente a su nueva pareja

La mediática contó que los motivos de separación tuvieron que ver con la actitud del cantante y contó que lo tiene bloqueado en todas las redes sociales.

La confirmación del romance entre Nick Sícaro y Lolo Poggio, hizo que Daniela Celis salga a contar los motivos por los cuales se había separado del influencer. Pero, sin mencionar ni una sola vez a la hermana de su amiga Juli Poggio, lo destruyó: “ Lo tengo bloqueado de todos lados”.

Daniela y Nick tuvieron un breve romance, pero todo lo publicaron en sus redes sociales. Ahora todo se terminó y él ya presentó a su nueva pareja. El inicio de la relación con Pestañela no fue el mejor: " Lamentablemente fue blanqueada porque empezó todo en cámara. Porque si no, tampoco la blanqueaba. Si estoy conociendo a alguien ni lo presento enseguida".

"No funcionó porque yo creo que él tenía que haber dado un poquito más para que funcione. Como que él no estaba tan interesado y yo tampoco, quizás por eso no funcionó", agregó en una entrevista con la Tía Sebi.

El conductor preguntó si podía haber segunda chance y ella dijo que no: “ No, no, no. Ya está, ni media, nada, cero. Bloqueado en todos lados. Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir. Bueno, lo bloqueo ¿Qué se queja? que no hable más".

Pestañela habló de la separación con Nick en #EntrevistaRosa : “Tarde o temprano todo sale a la luz” pic.twitter.com/wEQGzZY10u

“No tiene chance ni de que me hable y ya van a saber por qué. Porque todo siempre sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre y en algún momento la gente se va a enterar", concluyó.

Fue protagonista de Gran Hermano, inició su propio proyecto y ahora anunció una dura noticia

La exparticipante de Gran Hermano, Florencia Cabrera, había abierto las puertas de su local tiempo atrás y tenía buena repercusión entre sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas se vio obligada a cerrarlo ante las pocas ventas. “Nos fundimos”, contó.

"Esta es una noticia que no tenía ganas de dar y que la vengo procesando hace mucho tiempo y haciendo el duelo hace mucho tiempo, pero Kavré, después de diez años, cierra sus puertas", indicó y explicó que ahora todo está en liquidación.

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Y explicó: “Nos fundimos. Me duele el corazón, pero de una manera única e inigualable. Los invito a todos a venir a la gran liquidación. Vamos a rematar todo. No tengo más palabras para decirles".

Fue agradecida con su gente y publicó un posteo: "Seguiremos emprendiendo, no sé en qué ni cómo, pero kavrecito… ya no más. Gracias por tantos años, por bancarnos y bueno, a seguir remando en este país tan difícil, chicos".